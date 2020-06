Shutter Island: est-ce Teddy ou Andrew? Fin expliquée

Shutter Island de Martin Scorsese est un thriller psychologique. Il est basé sur le roman du même nom de Dennis Lehane en 2003. Même après une décennie de sa sortie, la fin du film de Leonardo Dicaprio n’est toujours pas claire. Pour casser ce film, vous devez le regarder plus de deux fois!

Nous avons donc ici tout ce que vous devez savoir pour dissiper tous vos doutes.

Parcelle de Shutter Island

L’histoire tourne autour d’un maréchal américain Edward «Teddy» Daniels, chargé d’un cas pour enquêter sur la disparition d’un patient d’un établissement psychiatrique. Mais c’était bien plus qu’un simple cas manquant.

Fin du film

À la fin de Shutter Island, Teddy Daniels se dirige vers le phare après avoir réalisé que son compagnon Chuck est mort. Il espérait qu’il trouverait quelque chose dans le phare pour exposer les expériences de Shutter Island.

Au lieu de cela, il a rencontré le Dr.Cawley et l’a confronté au fait qu’il avait trouvé la patiente disparue, Rachel Solando. Mais le Dr Cawley lui dit que le 67e patient de la prison d’Ashecliffe est lui avec le vrai nom d’Andrew Laeddis.

Chuck entre également dans la pièce et s’expose comme son médecin, le Dr Lester Sheehan. Ils lui ont dit qu’ils avaient conçu un scénario de jeu de rôle en direct, dans lequel Teddy enquêtait sur une affaire conçue à partir des détails du meurtre par sa femme de leurs trois enfants.

Andrew a d’abord eu du mal à faire face à cette réalité. Il semblait qu’il était revenu à la réalité jusqu’à ce qu’il discute de ses sentiments avec le Dr Sheehan.

De la conversation entre les deux, nous apprenons que son personnage Teddy est de retour. Il s’attache toujours à exposer les expériences de l’institution.

Mais juste avant que les aides-soignants ne l’escortent jusqu’à son opération, il pose à Sheehan une question critique: «Ce qui serait pire: vivre comme un monstre ou mourir comme un homme bon?»

Cette seule question était suffisante pour que les téléspectateurs soient à la fois émerveillés et choqués. Teddy était-il juste un personnage créé par Andrew pour fuir la vérité, ou est-ce plus que cela?

Explication de la fin de Shutter Island

Il pourrait y avoir deux fins possibles pour le film, et les deux s’intègrent parfaitement dans celui-ci. Tout d’abord, nous pouvons dire que Teddy n’est qu’un personnage créé par Andrew Laeddis pour surmonter la culpabilité d’avoir tué sa femme. Andrew lui-même était, en fait, un monstre.

Il avait également des antécédents de violence physique avec d’autres patients. Chaque fois qu’Andrew est ramené à la réalité, il veut revenir au personnage de «Teddy», le Marshall américain, qui ne pouvait pas nuire.

Il a donc inventé tout le complot du maréchal américain Teddy Daniels, qui trouve le tueur de sa femme, qui est en réalité lui. Il cherchera celui qu’il ne pourra pas trouver et qui l’aidera sans aucun doute à surmonter sa culpabilité et à oublier les terribles choses qu’il a faites.

Il savait déjà que si Andrew ne confrontait pas la vérité, il serait envoyé pour une lobotomie. Mais après que le Dr Cawley l’ait confronté au fait, il choisit volontiers d’être Teddy.

Andrew était également fatigué de se faire passer pour Teddy, donc, après une lobotomie, il vivra ses jours comme un homme bon, incapable de ressentir la douleur ou de l’infliger à quelqu’un d’autre.

Ben Kingsley, Mark Ruffalo et Leonardo DiCaprio en tant que Dr Cawley, Chuck / Dr. Sheehan et Teddy / Andrew.

Deuxièmement, il est possible que le Teddy Daniels soit réel. Les médecins de Shutter Island implantent certaines choses dans l’esprit de Teddy. Ils ne font que couvrir les extrémités libres. Tout ce que le Dr Cawley et le Dr Sheehan lui ont dit n’était qu’une série de mensonges.

Ils ont mis en place l’ensemble du jeu de rôle pour éviter que leurs expériences ne soient exposées. Et chaque fois que Teddy était en tête, Chuck / Dr. Sheehan l’a arrêté.

En outre, aller avec les infirmières pour la chirurgie l’aidera sans aucun doute à en savoir plus sur les expériences folles sur l’île. Enfin, nous pouvons dire que c’est à vous de décider quelle fin vous souhaitez choisir.