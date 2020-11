Shroud utilise Gravity Lift d’Horizon pour lancer Black Hole à l’équipe ennemie dans Apex saison 7

in

Shroud s’est peut-être retiré de la scène pro, mais il l’a toujours.

La star de Twitch a plongé dans Apex Legends‘septième saison lors de sa diffusion Twitch hier, testant le nouveau personnage Horizon. Et même s’il n’a peut-être pas beaucoup de jeux sur l’astrophysicien, il semble avoir maîtrisé la gravité.

Shroud a repéré l’équipe finale de loin et a réussi quelque chose d’insolent. L’ancien CS: GO pro a aligné l’ultime d’Horizon pour lancer ses adversaires, mais a d’abord jeté son Gravity Lift en avant. Au moment où Black Hole a quitté ses mains, la capacité tactique s’était déjà déployée et avait tiré l’ultime dans les airs.

La star de Twitch a également lancé des Arc Stars sur ses adversaires, brisant leurs boucliers pendant que le trou noir se déroulait à côté d’eux. Le jeu de 200 IQ semblait même avoir surpris le linceul.

« Que se passe-t-il? » linceul rit. «Bro, c’est quoi ce bordel? J’ai jeté mon trou noir à travers mon anti-gravité et il a juste volé.

À partir de là, Shoud et son équipe ont simplement dû terminer les objectifs de faible santé et gagner leur place en tant que champions.

Sommet La saison sept, Ascension, a débuté plus tôt cette semaine, présentant Horizon et la carte luxuriante de l’Olympe.

