Showrunner sur STAR WARS: ROGUE ONE Prequel Show de DISNEY +

Crédits: Lucasfilm



Crédits: Lucasfilm



Stephen Schiff, showrunner du prochain Rogue One: une histoire de Star Wars prequel show, a quitté la série Disney +, selon The Hollywood Reporter. La raison de sa sortie n’a pas été donnée.

Tony Gilroy, qui a co-écrit le film et était déjà engagé pour écrire et diriger des parties de la série télévisée, serait intervenu pour le remplacer. Selon le commerce hollywoodien, le Rogue One L’équipe de rédaction de l’émission préquelle est maintenant composée de Gilroy, de son frère Dan Gilroy et de Beau Willimon.

Dans le cadre du rapport, THR transmet que Geneviève O’Reilly reprendra son rôle de Mon Mothma (de Rogue One), et a rejoint le spectacle aux côtés d’une nouvelle actrice, Denise Gough, dans un rôle mystère.

Cette Rogue One L’émission préquelle serait centrée sur le personnage de l’agent de renseignement rebelle de Diego Luna, Cassian Andor, mais se déroulerait cinq ans avant les événements du film.