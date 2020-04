SHORTBOX revient avec une douzième boîte de nouvelles bandes dessinées

Crédits: Allissa Chan (ShortBox)



Crédits: ShortBox



ShortBox a dévoilé les nouvelles bandes dessinées qui feront leurs débuts avec sa prochaine douzième boîte – qui est maintenant disponible en pré-commande sur Kickstarter.

Prévu pour débuter en septembre, ShortBox # 12 comprendra les nouvelles bandes dessinées Emplois sans issue par Aminder Dhaliwal, Elle ressentirait la même chose par Emma Hunsinger, Pippette et Dudley’s Charming Dog Adventure par Charlotte Mei, Intérimaire par Allissa Chan, et Outspace par Núria Martinez.

« ShortBox n’est pas un abonnement, acheter cette boîte ne vous engage pas ou ne vous engage à rien d’autre. C’est simplement une boîte de bandes dessinées assez fantastiques que nous avons rassemblées que vous pouvez obtenir », écrit l’éditeur Zainab Akhtar sur Kickstarter. « Notre objectif est de présenter le travail dans une variété de styles et d’approches: nous voulons créer des bandes dessinées fraîches, intéressantes et diverses qui n’adhèrent pas à la notion de bande dessinée comme étant une » chose « particulière – et c’est quelque chose qui nous passionne de vouloir explorer et partager avec les gens. Ceci est notre 12ème boîte, et c’est sur Kickstarter simplement parce que nous voulons que plus de gens sachent ce que nous faisons de bien! «

Shortbox # 12 est disponible pour 44 $ plus frais de livraison, et le Kickstarter a déjà dépassé son objectif.