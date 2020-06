Shirley Trailer annonce la disponibilité numérique du film partout – / Film

Comment faites-vous un drame biographique sur Shirley Jackson, l’une des écrivaines d’horreur américaines les plus renommées du siècle dernier? Tu jettes Elisabeth Moss pour faire sa meilleure performance de femme à la pointe jusqu’à présent, et transformer le biopic en film d’horreur. Shirley a reçu des éloges depuis sa première au Sundance Film Festival plus tôt cette année, et les fans de genre attendaient avec impatience sa sortie en salles. Malheureusement, en raison de la pandémie de coronavirus, cette sortie en salle n’a jamais vu le jour. Mais, comme le plus récent Shirley annonce la bande-annonce, le film est maintenant disponible à regarder partout sur les plateformes numériques.

Remorque Shirley

NEON a sorti une nouvelle bande-annonce pour Shirley qui met en lumière le tour de force d’Elisabeth Moss dans le rôle de Shirley Jackson, l’écrivain d’horreur La hantise de Hill House, nous avons toujours vécu dans le château, et plus. Témoin de la «folie» de la performance de Moss dans Shirley, la bande-annonce taquine, avec un score hurlant et effrayant et de nombreux plans de Moss à l’air absolument décousu. En plus de Moss, les longs métrages du film Michael Stuhlbarg, Logan Lerman, et Odessa Young.

Comme Chris Evangelista l’a écrit dans sa critique du Sundance Film Festival 2020 (qui est citée deux fois dans la bande-annonce): « Pas de simple biopic, Shirley est un portrait obsédant de l’auteur Shirley Jackson, racontant une histoire qui ne s’est pas réellement produite. Il s’agit d’une biographie fictive, et pourtant chaque instant sonne vrai. La réalisatrice Josephine Decker et la scénariste Sarah Gubbins ont capturé la voix littéraire de Jackson, tandis qu’Elisabeth Moss a capturé l’essence même du défunt auteur. La mousse est si bonne ici qu’elle fait peur, jouant Jackson comme un désordre névrotique déchaîné, sujet à des crises de dépression paralysante et à des éclats d’éclat. C’est une force avec laquelle il faut compter. «

Shirley a fait ses débuts sur les plates-formes numériques à louer ou à acheter le 5 juin, et a également fait ses débuts sur le service de streaming Hulu, qui a un accord global avec le studio Neon, à travers lequel le streamer a fait ses débuts aux Oscars Parasite et les films à venir comme Palm Springs. On ne sait pas pourquoi Neon a sorti une nouvelle bande-annonce près d’un mois depuis la sortie du film en VOD, mais peut-être que le studio veut faire passer le mot sur un joyau caché.

Voici le synopsis de Shirley:

L’écrivain d’horreur de renom Shirley Jackson est sur le point d’écrire son chef-d’œuvre lorsque l’arrivée des jeunes mariés bouleverse sa routine méticuleuse et exacerbe les tensions dans sa relation déjà tumultueuse avec son mari courageux. Le couple d’âge mûr, enclin aux barbules impitoyables et aux copieux cocktails de l’après-midi, commence à jouer sans merci avec le jeune couple naïf à leur porte.

Shirley est désormais disponible partout sur les plateformes numériques.

