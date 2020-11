Shirley Chisholm: Tout ce que vous ne saviez pas sur la première députée noire

Les gens | 18 novembre 2020

L’éducatrice afro-américaine et membre du Congrès américain Shirley Chisholm prend la parole à un podium à la Convention nationale démocrate, Miami Beach, Floride, juillet 1972. (Pictorial Parade / Getty Images)

Alors que vous appréciez les dernières réalisations politiques des femmes de couleur, prenez un moment pour reconnaître le plafond de verre – et la barrière de couleur – la vie bouleversante de Shirley Chisholm, le premier noir femme pour servir le Congrès aux États-Unis. Son élection à la Chambre des représentants en 1968 a eu lieu au milieu du mouvement des droits civiques et a attiré l’attention sur les limites sociales imposées aux deux Afro-Américains. et femmes.

Brooklyn et la Barbade

Le 30 novembre 1924, Shirley Anita St. Hill devint la première de quatre filles née d’immigrants de la Barbade qui se sont rencontrés et se sont mariés à New York au début des années 1920. Les longues heures de travail des St. Hills – Charles St. Hill était ouvrier d’usine et assistant de boulangerie lorsque Chisholm était jeune, tandis que sa femme était couturière – rendaient difficile l’élevage et l’éducation de leurs enfants, alors quand elle n’avait que cinq ans. , Chisholm a été envoyée avec ses sœurs à vivre avec leur grand-mère à la Barbade, où elle a fréquenté une école traditionnelle de style britannique.

Une fois de retour aux États-Unis en 1939, Shirley Chisholm s’est inscrite dans un lycée intégré pour filles à Brooklyn qui avait la réputation d’être la meilleure école de l’arrondissement. Elle a ensuite obtenu un baccalauréat du Brooklyn College, où elle était membre de la sororité Delta Sigma Theta et de la Harriet Tubman Society, a plaidé pour l’inclusion raciale et a remporté des prix pour ses compétences en débat. Après avoir obtenu son diplôme en 1946, elle a accepté un poste d’enseignante, puis a obtenu une maîtrise de l’Université de Columbia. En 1949, elle épouse Conrad O. Chisholm, un immigrant de la Jamaïque.

Chisholm examinant les statistiques politiques en 1965 (Bibliothèque du Congrès, New York World-Telegram & Sun Collection / Wikimedia Commons)

Politique et activisme

Charles St. Hill suivit activement la politique et Shirley en apprit les nuances dès son plus jeune âge grâce aux discussions et aux débats animés qu’il avait avec ses filles. En tant qu’étudiante universitaire, elle a montré une perception aiguë de la politique et une passion pour l’activisme, et plusieurs de ses professeurs l’ont exhortée à envisager d’en faire une carrière. Chisholm ne croyait pas encore qu’une femme noire en Amérique pouvait réussir sur le terrain, mais que ne l’a pas complètement empêchée d’apporter son soutien aux causes de l’égalité raciale et des sexes. Elle a rejoint la National Association for the Advancement of Coloured People, la Urban League, la League of Women Voters et le Brooklyn Democratic Party Club.

En 1962, elle a fait campagne pour Thomas R. Jones dans sa tentative de devenir le deuxième député noir de Brooklyn, mais lorsque Jones a décidé de ne pas demander sa réélection et d’accepter une nomination judiciaire à la place, elle a couru pour son siège et a gagné. Elle a été membre de l’Assemblée de l’État de New York de 1965 à 1968, période pendant laquelle elle a poussé à abroger l’exigence de l’État pour les électeurs de passer un état d’alphabétisation en anglais, a convaincu le législateur d’inclure les travailleurs domestiques dans les allocations de chômage et a lancé des programmes pour aider les étudiants défavorisés à entrer à l’université.

Chisholm (assis, deuxième à partir de la droite) avec d’autres membres fondateurs du Congressional Black Caucus en 1971. (US Congress / Wikimedia Commons)

« Non patroné et non acheté »

En janvier 1968, Chisholm a annoncé son intention de se présenter à la Chambre des représentants des États-Unis dans le 12e district du Congrès de New York. Son slogan de campagne, « Unbossed and Unbought », non seulement attirait l’attention sur sa force, son intelligence et son indépendance, mais il insinuait que d’autres candidats étaient sous la coupe de lobbyistes.

Aux élections primaires, Chisholm a battu deux autres candidats noirs, le sénateur d’État William S.Thompson et le fonctionnaire du travail Dollie Robertson, au scrutin de novembre, et le jour du scrutin, elle a remporté sa course avec le candidat du Parti libéral et ancien directeur du Congrès de la race. Égalité James Farmer. Cette victoire a fait d’elle non seulement la première femme noire élue au Congrès, mais, en fait, la seule femme de la classe de première année au Congrès de cette année-là.

En rejoignant le Congrès, Chisholm a été désignée pour siéger au Comité des forêts de la Chambre, et bien qu’elle croyait en l’importance de la protection de l’environnement, elle a été déçue. Elle espérait continuer son travail sur les questions d’égalité des sexes et de la race. Dans un geste audacieux et choquant, Chisholm a demandé à être réaffectée à un comité mieux adapté à ses antécédents et à son expérience. Sa demande a été acceptée et elle a été transférée au Comité des anciens combattants.

Chisholm en 1972. (Bibliothèque du Congrès / Wikimedia Commons)

Une candidature pour la présidence

Chisholm a servi sept mandats consécutifs à la Chambre des représentants, au cours desquels elle est passée du Comité des anciens combattants au Comité de l’éducation et du travail. Elle a défendu sans relâche la promotion des opportunités d’éducation et d’emploi pour les minorités, et elle a été l’un des membres fondateurs du Congressional Black Caucus, formé en 1969.

Le 25 janvier 1972, Chisholm a officiellement annoncé sa candidature à la présidence des États-Unis, faisant d’elle la première candidate noire d’un grand parti à la présidence et la première femme à se présenter aux élections présidentielles. Parti démocratique nomination. La campagne de Chisholm n’a cependant pas bénéficié du soutien financier dont bénéficiaient les autres candidats et elle a fait face à une vague de discrimination. Elle a été interdite de participer aux débats primaires télévisés et n’a été autorisée à faire qu’un seul discours télévisé après avoir déposé et remporté un procès. Son sexe lui a même coûté le soutien sans réserve du Congressional Black Caucus. En fin de compte, Chisholm a fait une démonstration respectueuse, mais ce n’était pas suffisant pour mériter la nomination de son parti.

Shirley Chisholm (au centre) avec le membre du Congrès Edolphus Towns (à gauche) et son épouse, Gwen Towns (à droite). (Bureau du représentant des États-Unis, Edolphus Towns / Wikimedia Commons)

La vie ultérieure de Shirley Chisholm

Chisholm a divorcé de son mari au début de 1977 et a épousé un membre de l’Assemblée de l’État de New York Arthur Hardwick, Jr. plus tard cette année-là, prenant sa retraite du Congrès cinq ans plus tard après avoir été gravement blessé dans un accident de voiture. Elle s’est occupée de lui jusqu’à sa mort en 1986 et a continué à lui survivre encore 20 ans, décédant le jour de l’an 2005. Avant sa mort, elle a déclaré: «Je veux qu’on se souvienne de moi comme d’une femme qui a osé être un catalyseur. du changement. «