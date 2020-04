Shigesato Itoi a lancé le projet Mère Hobonichi

Il semble que Shigesato ItoiLa société de Hobonichi a lancé une nouvelle entreprise de jeux vidéo appelée Hobonichi Mother Project. Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent peut-être pas Itoi, il est le créateur de la série derrière le Mère série, également connu sous le nom Attaché à la terre dans l’ouest. Même s’il ne travaille pas pour créer un Mère 4, il semble qu’il ait commencé un nouveau projet lié à la série comme un moyen de le conserver pour toujours. D’après ce que nous avons pu rassembler, il semble qu’il ait les scripts japonais originaux complets pour les trois jeux et a l’intention de les publier sous forme de livre. Ce qui est assez génial étant donné que l’histoire de chaque jeu a une signification légèrement différente dans certaines scènes que la version anglaise, et ce serait la première fois que toutes les histoires seraient compilées en une seule collection.

Selon le peu d’informations disponibles, il semble que ce projet va avoir un certain nombre de sorties cette année. Mais le degré de ce qu’ils seront et sous quelle forme est inconnu. On ne sait même pas si nous les verrons sortir hors du Japon pour le moment ou non. C’est incroyable à ce jour l’impact que Earthbound a eu à la fois sur les joueurs moyens et les fans de RPG dans l’ouest, et selon tous les comptes, ce n’est même pas le meilleur des titres de Mother. Les principaux représentants de Nintendo savent que les fans ont hâte de voir Mère 3 être transformé en un jeu quelconque avec une traduction appropriée. Étant donné que Star Fox 2 est sorti sur la version SNES de Nintendo Switch Online, un jeu qui était mort et enterré maintenant ressuscité pour le gameplay, il donne espoir qu’un jour (si tout va bien quand Attaché à la terre est ajouté à la bibliothèque NSO), nous verrons le jeu sortir. Si quelque chose pouvait donner à ce rêve un regain d’énergie, ce serait peut-être ça.

