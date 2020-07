Shield of Honor, Coerce et Reaper’s Scythe rejoignent Hearthstone dans l’extension Scholomance Academy

Image via Blizzard Entertainment

Pendant le showmatch d’aujourd’hui Foyer révéler le flux pour Académie Scholomance, Blizzard a révélé une tonne de cartes à venir dans la prochaine extension du jeu. Trois des dernières révélations sont Shield of Honor, Coerce et Reaper’s Scythe.

Bouclier d’honneur est un sort à deux classes courant de guerrier paladin qui coûte un mana et donne un serviteur divin Shield endommagé et +3 en attaque. La contrainte est un rare sort de double classe de guerrier voyou qui coûte trois manas et peut détruire n’importe quel serviteur endommagé ou détruire n’importe quel serviteur à la place si vous pouvez le combiner. La faux de la faucheuse est une arme rare de guerrier qui coûte quatre mana. Il a 4/2 en statistiques et un effet Spellburst qui vous permet également d’endommager les sbires adjacents à celui que vous avez attaqué ce tour-ci.

Bouclier d’honneur est une carte de buff incroyablement puissante car elle peut fournir d’immenses dégâts pour un mana, comparable à la Bénédiction de puissance de Paladin, ainsi que le Bouclier divin comme protection supplémentaire pour l’un de vos serviteurs endommagés. La puissance de cette carte sera immense pour toute liste de paladin ou de guerrier de milieu de gamme ou agressive. Si Guardian Augmerchant a quelque chose à montrer, un Bouclier divin à un moment clé peut donner à un serviteur blessé une durée de vie plus longue pour infliger plus de dégâts.

La contrainte peut être considérée comme une exécution plus chère ou un assassinat moins cher si vous pouvez la combiner. Bien que Warrior ne trouve pas d’utilisation à cela car ses options de suppression sont nombreuses, Rogue peut en profiter comme un retrait de tache bon marché qui peut soit achever un ennemi blessé, soit simplement effacer n’importe quel grand serviteur si vous pouvez l’utiliser après avoir joué une autre carte pour le tour.

Reaper’s Scythe est une autre arme 4/2 qui peut menacer une tonne de suppression le tour après que vous l’avez joué. Bien que cela puisse nécessiter un peu plus de configuration que Warrior’s Death’s Bite de Malédiction de Naxxramas en raison de la nécessité de lancer un sort pour obtenir son effet pour le tour, il peut menacer de dégager des planches plus hautes car son effet est un clivage.

Académie de Scholomance de Hearthstone sera mis en ligne le 6 août.

