Sherwood revendique le style de jeu de Leeds par rapport à celui de Newcastle – .

in

Photo de Newcastle United / Newcastle United via Getty Images

Même si Leeds est une équipe nouvellement promue, il est assez évident à quel point leur style de jeu est différent de celui de Newcastle United.

L’ancien manager de la Premier League, Tim Sherwood, a admis Productions de la Premier League qu’il y a «plus de positivité» dans le style de jeu de Leeds par rapport à celui de Newcastle.

Mais il a également affirmé, et ces commentaires pourraient ne pas convenir aux fidèles de Newcastle, que Steve Bruce laissera les « chaînes se détacher » à St James ‘Park une fois qu’ils seront « en sécurité’ ‘.

Classement CHAQUE Gagnant du Soulier d’Or de la Premier League

Youtube

748515

Classement CHAQUE Gagnant du Soulier d’Or de la Premier League

/static/uploads/2020/11/be49b091d08678bd2f4086f44ca2fb4d.jpg

0ZKWwXiUlLQ

centre

«Ce sera toujours la voie avec ces côtés», a déclaré Sherwood. « Il [Bielsa] joue avec une philosophie qui est toujours sur le pied avant. Peu importe qui nous jouons, je donnerai à mes joueurs la confiance nécessaire pour aller aux pieds.

«Nous les avons vus à Liverpool lors du premier match de la saison. Ils sont encourageants pour nous tous. Pour les spectateurs et les experts, regarder un match de Leeds sera divertissant car il y aura des buts aux deux extrémités. Mais c’est ainsi que Bielsa s’y prend.

«C’est pourquoi il y a plus de positivité à Leeds qu’à Newcastle. Mais en fin de compte, tout dépend des résultats. C’est différent si vous êtes à mi-table, vous êtes en sécurité et vous verrez alors les chaînes se détacher. C’est là que Steve Bruce voudra jouer comme ses supporters le souhaitent.

Photo de LEE SMITH / POOL / AFP via Getty Images

Le pire, c’est que les commentaires de Sherwood sont intervenus avant la terrible défaite de Newcastle contre Chelsea samedi midi.

Il semble que les fidèles de l’armée Toon ne demandent pas à leur équipe de marquer des buts pour le plaisir, mais de faire preuve de plus d’intention en allant de l’avant et en essayant au moins de tirer au but.

Lorsque les fans de Newcastle regardent une équipe nouvellement promue à Leeds arriver au plus haut niveau et jouer avec la liberté qu’ils font, cela doit les frustrer encore plus.

Et bien que ceux du Nord-Est ne soient pas très satisfaits de ce que Bruce produit, vous pouvez parier que chaque dollar que Mike Ashley soutiendra l’ancien défenseur central tout du long.

Dans d’autres nouvelles, le manager dit que le joueur qu’il a signé de West Ham a été « sensationnel et « absolument formidable »

Partager : Tweet