Sherlock Holmes 3 Date de sortie prévue, [CAST], Tracé, remorque et autres détails que vous devez connaître

Sherlock Holmes 3 La date de sortie prévue a été annoncée, nous avons ses détails sur la distribution, l’intrigue et le scénario dont vous devez être au courant. Le célèbre duo d’Arthur Conan Doyle au 221B Baker Street reviendra. Voici tout ce que vous devez savoir sur le film Sherlock Holmes 3 à venir!

Quand Sherlock Holmes 3 sort-il?

Sherlock Holmes 3 devrait être lancé le 22 décembre 2021. En raison de la fermeture de la pandémie, les studios de production et les maisons ont mis un frein à la production et aux tournages.

Il est tout à fait possible que le tournage du film soit reporté d’un mois ou deux, mais nous pourrions nous attendre à ce que la 3ème partie sorte en décembre, car il y a plus d’un an.

La bande-annonce est-elle sortie?

Aucun aperçu n’a été publié pour l’instant. Nous pouvons nous attendre à ce qu’un teaser / trailer sorte en 2021.

Qui est le casting du film?

On peut s’attendre à ce que les célébrités des deux premières parties reviennent. À l’heure actuelle, seuls Robert Downey Jr. et Jude Law sont confirmés pour jouer dans Sherlock Holmes 3.

Robert Downey Jr. en tant que Sherlock Holmes

Jude Law en tant que Dr. John Watson

Eddie Marsan en tant qu’inspecteur Lestrade

Stephen Fry comme Mycroft Holmes

Jared Harris en tant que professeur James Moriarty

Rachel McAdams comme Irene Adler

Quel est le scénario?

Aucun détail n’a été divulgué sur le tiers. Nous pouvons nous attendre à ce que cela se poursuive dans la chronologie de l’événement. Nous avons regardé Holmes revenir de la scène post-générique à la fin du film, alors Dieu merci, il n’est pas mort. Mais après la chute, on ne sait toujours pas si Moriarty a survécu ou est mort – si nous croisons les doigts, nous pourrions également voir l’un des méchants de la fiction policière.

Selon les rapports, un risque est que nous puissions voir la bromance transformer la paire de têtes de file en quelque chose de plus. Avec le temps, les lecteurs se sont toujours demandés s’il y avait quelque chose de plus grand que ce qui était apparu en ce qui concerne l’amitié de Holmes et Watson, et Warner Bros.peut les avoir comme amants de la 3e partie.

Qui sera le méchant dans Sherlock Holmes 3?

« Nous en avons besoin pour que ce soit le meilleur de cette série, donc c’est un défi de taille », a déclaré Downey à propos du troisième film. Qui parmi le catalogue de méchants de Sherlock le maître détective serait-il confronté à ce moment?

La première sortie a vu Holmes et Watson se battre contre le mystique futur dominateur mondial Lord Henry Blackwood (Mark Strong), bien que le prochain film nous présente le professeur James Moriarty (Jared Harris).

Avec Harris reprenant idéalement le rôle de notre argent serait sur un retour pour Moriarty. Holmes sans Moriarty est sans Joker – les deux ont besoin l’un de l’autre pour être vraiment incroyables.

Harris ne semble pas si confiant à son retour, disant à Digital Spy en mars 2018 que le dernier script qu’il avait vu n’avait pas Moriarty à l’intérieur …

Une chose que nous savons avec certitude, c’est que cela a pris un certain temps après A Game of Shadows. «Nous espérons faire avancer le récit. Comme toujours, la base du récit est leur codépendance », Taquina Law.

« Nous allons tester – puisque cela fait quelques années que nous ne les avons pas vus – nous allons jouer sur le fait qu’ils ne se sont pas vus depuis un bon bout de temps non plus. »

Quand débutera le tournage de Sherlock Holmes 3?

Le producteur Lionel Wigram, qui a collaboré avec Ritchie sur King Arthur: Legend of the Sword, espérait auparavant que le film pourrait commencer à tourner fin 2018, même si cela ne s’était pas produit.

En utilisant une date de sortie 2021 confirmée, le trois-quilles entrera probablement en production, mais on ne sait pas exactement quand.

Restez à l’écoute pour les mises à jour!

