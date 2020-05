Sherlock Holmes 3 Date de sortie, intrigue, distribution et tout ce que vous devez savoir

– Publicité –



Sherlock Holmes 3 a toujours fait le buzz après la sortie de la deuxième partie de la série, Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2012). Le caractère littéraire de monsieur Arthur Conan Doyle est montré après le nom. La première installation du film a battu plusieurs records au box-office avec environ 524 millions de dollars et était à l’extérieur en 2009.

Date de sortie de Sherlock Holmes Part 3

Selon les rapports et les sources fiables, le troisième opus du film a été confirmé par Warner Bros. et Village Roadshow Pictures. Si l’on en croit les informations, Warner Bros.et Village Roadshow Pictures ont officiellement confirmé la libération du tiers.

– Publicité –

Dans le même mois de l’année prochaine, il y aura la date de sortie officielle finale du statut. Mais en raison de la pandémie de coronavirus en cours, la date de sortie du film devrait changer.

La distribution de Sherlock Holmes Saison 3

Dexter Fletcher est sur le point de réviser le poste du réalisateur et le script sera géré par Chris Brancato selon les rapports. Pour l’instant, il n’y a pas de mise à jour sur la date à laquelle le tournage du troisième volet du film reprendra. Deux grands joueurs de jeu sont incorporés qui sont Robert Downey Jr. en tant que Sherlock Holmes, «le détective excentrique» et Jude Law en raison de son «fidèle assistant», le Dr John Watson, respectivement.

Il n’y a pas de mise à jour sur les autres personnages du film tels que l’inspecteur Lestrade, Irene Adler, Lord Coward, Mary Morstan. On ne sait pas s’ils continueront d’être présentés ou non.

La parcelle de Sherlock Holmes Saison 3

L’intrigue du film est toujours un mystère et personne ne sait ce qui se passera dans le prochain épisode du film. L’intrigue du film sera basée sur plaisir de casting, action et des rebondissements très inattendus qui ne devraient pas se produire. Ce sera bien si nous attendons la sortie de la bande-annonce et du teaser du film.

– Publicité –