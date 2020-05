Sherlock Holmes 3 Date de sortie, distribution et intrigue

– Publicité –



Mises à jour de Sherlock Holmes 3: Êtes-vous un fan d’histoire du crime et du suspense? Fantasmez-vous également de cette façon des détectives plus intelligents et intelligents? Si oui, alors vous devez avoir entendu le nom de nul autre que Sherlock Holmes.

Sans aucun doute, il est le favori de tous ceux qui aiment les fictions mystérieuses. Quel que soit le genre que quelqu’un suit, à quel pays il appartient ou d’où il vient, ce gars sera toujours dans le détective de fiction préféré.

Le personnage fictif de notre bien-aimé Sherlock Holmes a été créé par Sir Arthur Canon Doyle. La version cinématographique est sortie en 2009 et c’était un film d’action mystère. Le concept du film était basé sur le travail de Sir Arthur.

Le film sorti en 2009 a eu une suite en 2011, intitulé Sherlock Holmes: A Game Of Shadows. Et maintenant, la franchise est de retour avec une autre suite, Sherlock Holmes 3.

Découvrons-en plus sur la suite à venir.

Date de sortie de Sherlock Holmes 3

La deuxième suite de la production primaire devrait bientôt sortir. Les dates de sortie sont confirmées et nous savons donc que nous aurons sûrement une suite. La sortie du film est prévue pour le 22 décembre 2021.

Les fans se réservent donc pour le prochain Noël. Le tournage n’a commencé que cette année mais il a dû être arrêté à mi-chemin car la pandémie de coronavirus n’était pas en faveur du tournage. Cela peut entraîner un certain retard sur les dates de sortie. Tout ce que nous pourrions faire actuellement, c’est espérer le meilleur à venir.

Cast du Sherlock Holmes 3

Le film de Sherlock Holmes est totalement incomplet et inimaginable sans notre Sherlock, Robert Downer Jr. Il reprend donc avec son propre personnage Sherlock dans le prochain film.

Le Sherlock est incomplet sans le Dr Watson, donc Jude Law réprime également pour son personnage. Rachel McAdams jouera le personnage d’Irene. Chris Brancato et Dexter Fletcher sont respectivement l’auteur et le réalisateur de la suite.

Tracé attendu du film

L’intrigue de l’histoire tournera autour du mystère, comme les productions précédentes. Il n’y a pas encore d’informations supplémentaires pour deviner plus de détails sur le scénario. Aucune bande-annonce ou teaser n’est encore sorti. Nous devons donc attendre patiemment et tout ce que nous pourrions faire, c’est espérer le meilleur à venir.

