SHE-RA ET LES PRINCESSES DE PUISSANCE NOELLE STEVENSON apporte une représentation queer aux MAÎTRES DE L’UNIVERS

Crédits: Netflix



Crédits: Netflix



Spoilers à venir pour She-Ra And The Princesses of Power Saison 5.

Vendredi 15 maie Netflix a présenté les 13 derniers épisodes de She-Ra et les princesses du pouvoir. La saison 5 a exploré de nouvelles relations, notamment le lien ravivé et croissant entre Catra et Adora. Suite à des événements traumatisants, ils se retrouvent et admettent leur amour l’un pour l’autre, scellés d’un baiser. Le spectacle s’est terminé avec les princesses et leurs alliés en battant Horde Prime, ramenant la magie à Etheria alors qu’ils trouvent tous leur propre sens à l’amour.

She-Ra peut-être a pris fin, mais heureusement Newsarama a eu la chance de parler à la créatrice et showrunner, Noelle Stevenson, de tous les moments clés de la finale de la série. Nous discutons du baiser monumental de Catra et d’Adora, des autres romans de brassage que la série a taquinés et de l’importance de la représentation queer dans les médias pour enfants.

Newsarama: Noelle, bravo pour ta dernière saison de She-Ra. En ce qui concerne la production, pourquoi pensez-vous que la saison 5 était le moment idéal pour terminer le spectacle?

Noelle Stevenson: En fait, je me suis senti vraiment chanceux avec cette histoire parce que c’était quelque chose où nous savions en quelque sorte quel était l’ordre des épisodes depuis le début. Ainsi, nous pouvons adapter l’histoire et les arcs de personnages au nombre d’épisodes que nous avons eu, ce qui n’est pas quelque chose que vous obtenez très souvent en animation. Vous ne savez généralement pas si vous obtiendrez une autre saison après la première ou combien de saisons vous obtiendrez.

Crédits: Netflix



Très tôt, nous savions que nous avions 52 épisodes afin que nous puissions adapter l’histoire exactement à cela. Je pense que cela a fonctionné à merveille, juste en mesure de tirer une conclusion. Je pense que le spectacle est exactement aussi long qu’il le faut et que l’histoire qu’il raconte est exactement l’histoire que nous voulions raconter. Je pense que la meilleure partie de beaucoup de voyages est la façon dont nous disons au revoir. Donc, être capable de laisser sur une bonne note ces adieux émotionnels de ces personnages que nous avons si proches est un bon sentiment. Et j’en suis très reconnaissant.

Nrama: Adora est impuissante pendant une bonne partie de la saison. Pourquoi avez-vous décidé de faire cela pour son personnage cette saison?

Stevenson: Le voyage d’Adora en tant que She-Ra a été très difficile pour elle au cours de ce spectacle. Elle ne s’est jamais vraiment sentie à l’aise en tant que She-Ra. Elle essaie vraiment, vraiment fort d’être ce qu’elle pense que la She-Ra parfaite devrait être, mais c’est difficile pour elle. Ce n’est pas celui avec lequel elle se sent à l’aise dans ce rôle. Et puis quand elle a découvert qu’elle n’était même pas le héros qu’Adora pensait qu’elle était, c’était une lutte pour elle.

Elle est en fait destinée à être un élément clé de cette arme. Donc, pour qu’Adora en tienne compte et se réconcilie réellement avec qui elle est en dehors de She-Ra, en dehors de ce destin qui est juste supposé qu’elle avait, elle devait accepter cela avant de pouvoir débloquer à nouveau She-Ra. C’est vraiment comme remettre en question le rôle de ce trope choisi et se demander ce que cela signifie vraiment d’être un héros. Et c’est quelque chose qu’Adora doit faire avant de devenir ce héros.

Nrama: La saison 5 a également marqué l’arc de rédemption de Catra, pourquoi vouliez-vous attendre pour explorer cela pour la dernière saison de l’émission?

Stevenson: L’arc de Catra définit l’arc de l’ensemble du spectacle. À bien des égards, les décisions de Catra et son parcours définissent vraiment la forme que prend ce spectacle. Le moment du rachat et du changement de camp de Catra est quelque chose d’anticipé depuis si longtemps. En raison des dommages qu’elle a qui vont si profondément, je ne pense vraiment pas qu’il y ait un moyen de la retirer de ce chemin avant qu’elle n’atteigne ce chemin, une conclusion logique et ne prenne elle-même la décision. C’est quelque chose qu’elle voulait et elle devait changer son chemin et qui elle était. Elle a besoin de comprendre ce qu’elle veut vraiment.

C’est quelque chose que nous voulions créer de l’anticipation et nous devions la voir toucher le fond avant qu’elle puisse se reconstruire. C’est ce qui rend cette dernière saison si enrichissante, c’est juste que nous l’anticipons depuis si longtemps et la voir enfin prendre la bonne décision est – c’est très enrichissant.

Crédits: Netflix



Nrama: Pourquoi vouliez-vous attendre la fin pour qu’Adora et Catra se réunissent et s’embrassent?

Stevenson: C’est quelque chose qui me passionne beaucoup avec cette histoire. C’est vraiment l’histoire de ces deux personnages. Je n’ai également jamais vu d’intrigue romantique comme celle-ci dans la fiction de genre, la science-fiction, la fantasy, les histoires épiques que j’ai toujours aimées et je voulais changer cela.

Je voulais vraiment voir à quoi ça ressemblerait d’avoir une intrigue centrale qui est une romance entre deux femmes et une que nous avons créée pendant tant de saisons. Ce n’était pas quelque chose que je voulais juste pour le spectacle ou en termes de représentation, mais je sentais vraiment que c’était aussi ce dont les personnages avaient besoin. C’était la résolution de leur arc que je sentais qu’ils devaient avoir.

Nrama: Creusant encore plus profondément dans cela, au cours des cinq dernières années, nous avons vu une représentation plus étrange dans la programmation pour enfants – The Loud House, Steven Universe, Légende de Korra, et bien sûr She-Ra. Pourquoi pensez-vous que la représentation queer est importante dans les émissions pour enfants?

Stevenson: Les médias que nous regardons lorsque nous sommes jeunes sont quelque chose qui fait vraiment partie de la création de nos propres identités. Donc, la chose que vous voyez dans les médias qui est formatrice pour vous est en quelque sorte la façon dont vous allez voir le monde et vous-même. Donc, ne jamais se voir reflété ou ne jamais savoir qu’être gay, vivre une vie où vous pouvez être avec la personne que vous voulez être, ne même pas savoir que c’est une option ou ne pas voir les histoires reflétées peut vous coûter cher et vous fait vous sentir moins.

C’était donc quelque chose que je devais vraiment faire. J’ai toujours ressenti une forte conviction que nous devions représenter cela parce que cela change la vie. C’est tellement énorme de pouvoir montrer que vous pouvez avoir cette fin heureuse. Vous pouvez vivre cette vie avec une relation positive avec la personne que vous aimez et voir ce modèle qui est très, très important pour moi.

Que ce soit des enfants qui se voient dans les personnages ou d’autres enfants qui ne se rapportent peut-être pas autant à cet aspect, mais ils pourraient comprendre quelqu’un dans leur vie qui est gay ou qui a plus d’empathie et de compréhension. Il essaie de créer un récit qui peut, espérons-le, sauver notre existence réelle en construisant un monde plus doux et plus lumineux.

Crédits: Netflix



Nrama: Il y avait aussi quelques allusions à d’autres romances cette saison – Bow et Glimmer et peut-être même Scorpia et Perfuma. Ces relations que vous souhaiteriez avoir encore plus de temps à explorer?

Stevenson: Les deux derniers épisodes parlent d’amour, mais aussi d’amour sous toutes ses formes. Je pense qu’il y a eu des romances avec les autres personnages. Je pense que Bow et Glimmer en font partie. Le parfum et le Scorpia sont au tout début de cela. Montrant les personnages embrassent ce même genre d’amour, que Catra et Adora embrassent, ce qui est quelque chose de tellement puissant pour eux. Cela change le monde autour d’eux, débloquant cette magie. C’était le thème du spectacle et nous voulions le montrer avec chaque personnage de manière différente. Une partie de cet amour n’est pas romantique, une partie est familiale, une partie de l’amitié, mais il y a aussi beaucoup de romans au cœur de cela. Et tous ces types d’amour sont tout aussi puissants et tous étaient des choses que nous voulions mettre en lumière.

Crédits: Netflix



Nrama: Le dernier épisode prend également le temps de montrer l’évolution entre la dynamique familiale de Catra, Adora et Shadow Weaver. Narrativement, pourquoi pensez-vous qu’il était important que Shadow Weaver fasse ce sacrifice pour eux?

Stevenson: Je pense que la question est pour Catra et Adora, nous les voyons reconstruire leur relation cette saison, mais il y a un aspect énorme de leur chemin sur lequel je ne pense pas que l’un ou l’autre ait pris fin et c’est leur relation avec Shadow Weaver . On peut dire que Shadow Weaver était la personne qui les avait séparés au départ. Tous deux ont été vraiment affectés par elle et vraiment traumatisés par elle à bien des égards.

Maintenant, ils ont acquis un peu plus de perspective, ils ont acquis un peu plus de maîtrise sur leurs propres émotions et leur propre compréhension de leurs propres émotions. Qu’est-ce qui va leur permettre de dépasser Shadow Weaver pour obtenir cette fermeture?

Personnellement, je ne crois pas que Shadow Weaver soit racheté. Une bonne action n’annule pas tout le reste. Il faut du travail. Vous devez vraiment vous y engager, et je ne pense pas qu’elle le fasse. Mais je pense que c’est ce dont Catra et Adora ont besoin, elle leur donne cette chose et elle est toujours assez satisfaite, ce que j’aime. Jusqu’à la fin, elle finit toujours par être un peu terrible. Mais c’est ce moment de cette première fois d’un acte désintéressé de sa part. Celui qui leur permet, qu’ils l’aient ou non pardonné, d’avancer sans elle dans leur vie.

Vous n’arrêtez pas de vous soucier des gens même s’ils vous ont fait du mal. Les gens qui nous façonnent, les gens qui nous dominent pendant ces années de formation, ils n’arrêtent pas de nous intéresser juste parce que nous ne voulons plus penser à eux ou nous soucier d’eux. Mais je pense que c’est leur relation avec Shadow Weaver – juste parce qu’ils ne le veulent pas, ils se soucient d’elle. Alors, lui faire faire une bonne chose pour eux, cela leur a finalement donné l’étape dont ils ont besoin pour vraiment grandir devant elle et devenir vraiment leur propre peuple, plus dans son ombre.

Crédits: Netflix



Nrama: Pour conclure, avec tant d’histoires He-Man à venir, aimeriez-vous continuer à travailler dans le monde des Maîtres de l’Univers?

Stevenson: Cette histoire est terminée pour l’instant. She-Ra la façon dont il existe a atteint sa conclusion et c’est l’arc et la fin que je voulais. Donc, s’il y a jamais eu une continuation de ces histoires, je veux juste qu’elle soit motivée par la bonne chose. Je voudrais que ce soit une histoire qui semble nécessaire et un arc qui semble vraiment ajouter à la tradition au lieu de simplement la continuer pour le continuer. Je suis intéressé de voir dans quelle direction le reste de la franchise Masters of The Universe prend, mais je suis vraiment fier d’avoir également créé cette histoire autonome.

Pour donner She-Ra sa propre histoire parce que je ne pense pas qu’elle ait jamais eu la sienne d’une manière qui n’a pas été super connectée à He-Man ou aux Maîtres de l’Univers. Donc, pour pouvoir faire cette seule histoire autonome avec cette version de ce personnage, je pense que c’est vraiment puissant et je suis vraiment fier d’avoir fait ça.

Je pense qu’il y a certainement une possibilité que son histoire continue, mais je suis très heureux de l’endroit où nous les laissons. Et, donc, je veux juste m’assurer que c’était la bonne chose. Cela ressemble à ce qui doit être fait. Parfois, la chose la plus puissante dans les histoires que nous aimons est la façon dont vous dites au revoir, et je me sens vraiment satisfait de la façon dont nous avons dit au revoir à ces personnages.