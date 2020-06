Shazam! Un écrivain révèle des scènes inutilisées à l’appui de Black Lives Matter

Henry Gayden, qui a écrit le scénario de Shazam! a décidé de révéler des scènes supplémentaires qui n’ont jamais été diffusées sur les réseaux sociaux. Ce qu’il appelle « Un exploit de force pour un exploit de force », le scribe a écrit: « Pendant 7 jours, je posterai des exploits jamais tirés de Shazam et vous demanderai de faire un don – n’importe quel montant! – aux vrais héros là-bas. faire bouger les choses en temps réel. 1/7 #blacklivesmatter #featofstrength « Tous les profits profitent à Black Lives Matter. Les protestations mondiales ont éclaté après la mort de George Floyd pendant la garde à vue du Minnesota. Mis à part les manifestations, diverses contributions viennent de partout dans les industries du divertissement et du sport à BLM. Un certain nombre de célébrités ont décidé de payer les frais de justice pour tout manifestant accusé de toute activité pénale.

Shazam! Scènes révélées jusqu’à présent

Les scènes en question faisaient partie des tests de super-héros de Billy (Zachary Levi) sous forme de Shazam Freddie (Jack Dylan Grazer) réalisée. Le premier était une référence à Superman, où il pouvait sauter de grands bâtiments en un seul bond. Malheureusement, Billy n’a pas escaladé tout le bâtiment et a fini par s’écraser dans un bureau et partir maladroitement, mais pas avant de prendre des M & Ms. Dans le second, il a testé sa force en soulevant un bulldozer au-dessus de sa tête avec facilité. Le troisième a testé la capacité de frappe de Billy avec des wagons de train inactifs. Il comprime facilement la moitié avant d’un wagon. La quatrième révélation était à deux parties avec Billy agitant son index et son pouce pour transformer une boîte aux lettres en un projectile mortel volant comme une balle. L’autre partie était Billy changeant d’avant en arrière de son moi normal (Asher Angel) à sa forme de super-héros à plusieurs reprises à la joie de Freddie.

Un exploit de force pour un exploit de force. Pendant 7 jours, je posterai des exploits jamais tirés de Shazam et vous demanderai de faire un don – n’importe quel montant aide! – aux vrais héros qui font bouger les choses en temps réel. 1/7 #blacklivesmatter #featofstrength FAITES UN DON: https://t.co/5LkBWX7fkJ pic.twitter.com/fXm7lvvkDy – Henry Gayden (@HenryGayden) 4 juin 2020

Un exploit de force pour un exploit de force, partie 2/7 Un exploit scénarisé et jamais tourné de Shazam! (réduire le budget de b / c, le calendrier, le bon goût? 😉) en échange d’un exploit de votre part: un don pls – n’importe quel montant aide – au FONDS DE DÉFENSE JURIDIQUE NAACP: https://t.co/1gryu8eBVL#BlackLivesMatter pic. twitter.com/T7E78KJPrr – Henry Gayden (@HenryGayden) 5 juin 2020

Un exploit de force pour un exploit de force 3/7 Pendant 7 jours, je publie des exploits scénarisés et jamais tournés de Shazam et vous demande de FAIRE UN DON à une nouvelle organisation chaque jour – tous les héros réels font bouger les choses en temps réel # BlackLivesMatter FONDS POUR LES ÉLECTEURS NOIRS: https://t.co/Q2YHt6b5n5 pic.twitter.com/waMZKNw6LJ – Henry Gayden (@HenryGayden) 5 juin 2020

Un exploit de force pour un exploit de force, 4/7 Pendant 7 jours, je poste des exploits scénarisés et jamais tournés de Shazam! et vous demander de FAIRE UN DON à une nouvelle organisation chaque jour – tous les héros réels qui font changer les choses en temps réel. FONDS DE LIBERTÉ LGBTQ: https: //t.co/ZaExXsZOOL#BlackLivesMatter pic.twitter.com/TwFdWV1GER – Henry Gayden (@HenryGayden) 6 juin 2020

Comment vous pouvez aider

Les protestations contre la brutalité policière couvrent désormais le monde entier, et il existe de nombreuses façons de vous impliquer. Vous pouvez sortir et protester pacifiquement si vous le souhaitez. Vous pouvez également faire un don à de nombreuses organisations qui font beaucoup de bon travail pour la cause. En voici une liste:

Minnesota Freedom Fund

Fonds commémoratif George Floyd

Je cours avec Maud

Collectif Black Visions

Récupérer le bloc

Campagne zéro

Communautés unies contre la brutalité policière

Black Lives Matter

Fonds de défense juridique NAACP

Union américaine des libertés civiles

Chez AfroTech, il existe une excellente liste de cinq applications qui peuvent vous aider à trouver des entreprises noires pour vous aider en ces temps difficiles. Le reste d’entre nous devrait soutenir, protéger et élever nos amis noirs, notre famille, nos collègues et de parfaits étrangers chaque fois que nous le pouvons.

