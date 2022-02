Shazam ! : 7 raisons de regarder le film de super-héros DC sur TF1

Shazam ! est une entrée étrange dans l’univers cinématographique DC, car c’est l’un des films les moins rentables de la franchise, mais l’un des plus réussis sur le plan critique. De plus, il a un ton complètement différent de tous les films qui l’ont précédé.

Les scènes de Batman v Superman et Suicide Squad, sombres sur le plan physique et du ton, ont disparu. Au lieu de cela, elles ont été remplacées par des moments sincères entre enfants et des séquences d’action palpitantes et colorées.

Une dynamique fascinante entre le héros et le méchant

Bien que le Joker ait Batman, ils ne se sont étonnamment jamais affrontés dans l’univers, sauf dans l’épilogue de 15 minutes de Justice League de Zack Snyder et pendant quelques minutes dans Suicide Squad. En dehors de cela, les méchants DC ont été principalement des personnages de CGI.

Mais dans Shazam !, le méchant est Sivana, qui envie littéralement un adolescent. Ce qui rend la dynamique encore plus unique, c’est le dilemme moral que pose à Sivana la menace et le meurtre potentiel de Billy. La suite devrait présenter une dynamique encore plus fascinante entre le héros et le méchant. L’antagoniste principal de Shazam ! Fury of the Gods sera vraisemblablement Mister Mind, un ver extraterrestre de 2 pouces doté de pouvoirs télépathiques.

Une satire des films de super-héros

Shazam ! fait brillamment la satire des autres films de super-héros tout en étant lui-même un film de super-héros incroyable. Le film ne s’appuie pas sur l’humour vulgaire et les références à d’autres films pour faire la satire du genre, mais il se moque ingénieusement des tropes super-héroïques tout en les utilisant.

Pour commencer, le costume de Shazam lui-même est une grosse blague, car il semble intentionnellement faux avec des rembourrages sur les biceps et les abdominaux. Et pendant le combat final contre Sivana, c’est presque un commentaire satirique, comme lorsque Sivana se lance dans une diatribe méchante en volant que Shazam ne peut même pas entendre.

C’est le film le plus drôle de DC

Lorsqu’il s’agit de comédie chez DC, Shazam ! n’a pas beaucoup de concurrence. Depuis Man of Steel, l’univers cinématographique a redoublé d’ardeur dans presque tous ses films consécutifs. Bien qu’il s’agisse d’une approche unique par rapport au MCU, elle peut parfois paraître trop sérieuse.

Lorsqu’il y a des blagues dans les films DC, elles semblent forcées, ce qui est l’une des critiques communes que les gens ont formulées à l’égard de la version théâtrale de The Justice League. Mais Shazam ! est rempli de blagues qui font mouche, et il est surtout plein d’humour physique, comme Billy faisant la manche dans les rues avec ses pouvoirs. Il y a aussi beaucoup de moments drôles dans les dialogues, et c’est en partie grâce à Zachary Levi qui a improvisé beaucoup de ses répliques dans Shazam.

L’alchimie entre les personnages principaux

Bien que Justice League de Zack Snyder ait grandement amélioré le film original à bien des égards, l’alchimie entre les personnages laissait encore à désirer. Mais c’est loin d’être un problème dans le film familial de 2019, car tous les acteurs ont une forte connexion entre eux.

C’est surtout grâce aux acteurs Zachary Levi et Jack Dylan Grazer, qui sont véritablement apparus comme des meilleurs amis, malgré la différence d’âge réelle. Bien que John Cena ait presque joué Shazam, le casting de Zachary Levi en tant que héros titulaire est l’une des meilleures décisions de casting que Warner Bros. a fait avec l’univers.

Inspiré de films en dehors du genre super-héros

Les films de super-héros ont tendance à s’influencer mutuellement, qu’il s’agisse de Suicide Squad qui emprunte aux Gardiens de la Galaxie ou de Wonder Woman qui est un drame d’époque tout comme Captain America : First Avenger. Bien que la série Spider-Man du MCU s’inspire des films de John Hughes et qu’Ant-Man s’inspire des films de casse, le DCEU cherche rarement l’inspiration en dehors du genre super-héros.

Cependant, Shazam est le premier à s’inspirer véritablement d’autres films, en particulier ceux des années 80. Le principe même du film, qui voit un adolescent se transformer en adulte par magie, est inspiré de Big, l’un des plus grands films familiaux de tous les temps. Il y a même une référence directe au film des années 80, lorsque Billy tombe sur un piano géant dans un magasin pour enfants.

Il n’a pas honte d’être ringard

Par rapport aux autres films du DCEU, Shazam ! est non seulement plus drôle, mais aussi plus ringard, et le film porte sa ringardise comme un badge d’honneur. Bien que Wonder Woman 1984 soit aussi ringard, il ne l’était pas autant que dans Shazam !, car les personnages sérieux ne correspondaient pas à l’esthétique ringarde du film.

Dans Shazam !, en plus des costumes extravagants et de l’approche satirique, le méchant est aussi cabotin que les antagonistes les plus emblématiques (comme l’empereur de Star Wars). Avec une suite à Shazam !, le film ne peut que devenir encore plus ringard.

C’est plein d’espoir

Superman est censé représenter l’espoir, mais le grand public ne le sait pas si l’on en croit les films du DCEU. Cependant, Shazam ! fait un grand pas en avant pour le DCEU en ayant non seulement du cœur, mais aussi de l’espoir.

Dans le film, après avoir essayé de se débarrasser de ses pouvoirs, Billy apprend qu’il les a pour une raison, à savoir protéger des civils innocents. Shazam ! est presque plus un film de Superman que Man of Steel, car le film entier a une esthétique optimiste et pleine d’espoir (sans parler du fait qu’il se termine sur une note si positive et édifiante).

Shazam ! est diffusé pour la première fois en clair ce dimanche 20 février 2022 à 21h10 sur TF1.