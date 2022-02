Shazam 2 : date de sortie, casting, intrigue de la suite Fury of the Gods

Voici tout ce que nous savons sur Shazam 2, qui s’appelle officiellement Shazam ! Fury of the Gods. Warner Bros. et DC Films ont sorti Shazam ! dans les salles de cinéma en 2019 et le film a connu un succès retentissant, à tel point que ce ne sera pas la dernière fois que les fans verront le Captain Marvel original.

Le premier film Shazam a été réalisé par David F. Sandberg et mettait en vedette Asher Angel dans le rôle de Billy Batson, un enfant placé en famille d’accueil qui acquiert des capacités magiques et qui peut se transformer en super-héros. Lorsqu’il prononce le mot « Shazam », il se transforme en la meilleure version de son futur moi adulte, un héros grand et musclé joué par Zachary Levi. Le film a reçu d’excellentes critiques au début et a fini par être un succès auprès des fans également, avec un total de 366 millions de dollars dans le monde.

Mais quelle est la suite pour Shazam et Billy Batson ? Avec Shazam : Fury Of The Gods, voici tout ce que nous savons à ce jour, ce que cela signifie pour l’univers cinématographique DC, la date de sortie, le casting et les détails de l’intrigue.

Date de sortie de Shazam : Fury Of The Gods

Shazam 2 était initialement prévu pour le 1er avril 2022, ce qui a donné lieu à de nombreuses blagues sur le fait qu’il s’agissait d’un poisson d’avril. Malheureusement, cette date de sortie a dû être abandonnée en raison de la pandémie en cours, et la suite du DCEU, Shazam : Fury of the Gods, est désormais prévue pour le 31 mai 2023 dans les salles obscures en France. Cette nouvelle date de sortie – qui était prévue pour novembre 2022 – la place six mois après la suite d’Aquaman, Aquaman and the Lost Kingdom. Comme Shazam 2 est assez éloigné, il est probable qu’il s’agira d’un film exclusif aux salles de cinéma, contrairement à Suicide Squad, qui a bénéficié d’une sortie simultanée dans les salles et sur HBO Max outre-Atlantique. Le tournage de Shazam ! Fury of the Gods s’est achevé à la fin du mois d’août 2021, ce qui laisse largement le temps au film de faire sa post-production avant sa sortie en 2023.

Casting et réalisation de Shazam 2

Shazam ! Fury of the Gods réunira la plupart des acteurs et de l’équipe du premier film, puisque le réalisateur David F. Sandberg est de retour à bord, tout comme le scénariste Henry Gayden et le producteur Peter Safran. De plus, Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer et le reste du casting principal de Shazam – Djimon Hounsou, Meagan Good, Grace Fulton, Ross Butler, D. J. Cotrona – ont repris leurs rôles pour la suite. Alors que Levi a confirmé que le Black Adam de The Rock ne fera pas d’apparition dans le film, Fury of the Gods a ajouté Rachel Zegler, Helen Mirren dans le rôle d’Hespera, et Lucy Liu dans celui de Kalypso, les filles d’Atlas, ces deux dernières causant certainement quelques problèmes. En revanche, Mark Strong ne revient pas dans le rôle du méchant Dr Thaddeus Sivana.

Intrigue de Shazam : Fury Of The Gods

Bien qu’aucun détail officiel sur l’intrigue de Shazam 2 n’ait été publié, il semble qu’Hespera et Kalypso seront les principaux méchants de la suite. Sivana n’étant plus un facteur dans la suite, on ne sait pas si Mister Mind, la méchante chenille, sera de retour après une apparition dans la scène post-crédits de Shazam. Il est intéressant de noter qu’Hespera et Kalypso n’apparaissent pas dans DC Comics, on ne sait donc pas quel rôle elles joueront dans le film, mais elles sont décrites comme ayant de mauvaises intentions. Il est possible que le personnage de Zegler, la plus jeune des filles d’Atlas, s’oppose à ses sœurs puisqu’elle est la seule des trois filles dont le nom n’a pas encore été révélé. Quoi qu’il en soit, leur implication dans l’intrigue explique le titre de la suite, Fury of the Gods.

Black Adam, le méchant de Shazam, aura aussi son propre film

Cependant, l’affrontement principal que de nombreux fans attendent – et ce depuis 2014 – est celui de Shazam contre le Black Adam de Dwayne « The Rock » Johnson. Il s’agit d’un ancien champion à part entière et Shazam ! fait en fait beaucoup pour préparer le terrain pour son éventuelle introduction. Mais lorsque le Black Adam de Johnson fera ses débuts, ce sera dans son propre film solo. Le film solo de Black Adam est en préparation depuis quelques années maintenant, et il arrivera finalement au cinéma le 29 juillet 2022 après que le tournage se soit terminé en août 2021.

Black Adam est un spin-off de Shazam ! mais, bien qu’il soit l’un des principaux antagonistes du personnage, il n’apparaîtra pas dans Fury of the Gods. Cependant, il y a toujours un espoir que Black Adam apparaisse dans une suite de Shazam 2 si tout se passe bien et que le personnage de Levi a une autre occasion d’apparaître à l’écran après le deuxième film. Black Adam présente le personnage, et il est peut-être préférable d’attendre qu’il maîtrise correctement ses pouvoirs de Shazam avant d’envisager un affrontement potentiel entre lui et Billy.