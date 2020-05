Shawn Michaels exhorte les fans à prendre The Last Ride sur WWE Network

La rivalité entre Shawn Michaels et The Undertaker est pour le moins racontée.

Deux des superstars les plus anciennes de la WWE, la paire s’est engagée dans de nombreux affrontements mémorables, notamment leurs rencontres épiques à Wrestlemania 25 et 26.

Maintenant, le Heartbreak Kid exhorte les fans à attraper l’ultime chronique de l’homme derrière The Deadman.

Avec l’aimable autorisation de WWE Network, les fans de la région peuvent regarder une nouvelle série de cinq épisodes qui jette un regard sans précédent sur Mark Calaway, alors qu’il se prépare pour les derniers chapitres de son incroyable carrière de 30 ans à la WWE.

Disponible exclusivement sur WWE Network, Undertaker: The Last Ride sera diffusée le lundi 11 mai à 6 heures, heure des Émirats arabes unis, immédiatement après Money in the Bank, donnant aux abonnés la possibilité de regarder deux émissions fantastiques en succession rapide.

Dans l’épisode d’ouverture de l’émission très attendue, les téléspectateurs pourront voir Undertaker se préparer à ce que beaucoup pensaient être son dernier match, contre Roman Reigns à WrestleMania 33.

Au cours des cinq épisodes, l’émission fournira un aperçu de la pression que Undertaker subit chaque année, ainsi que des détails de l’impact physique et émotionnel que sa défaite choc contre Brock Lesnar à WrestleMania 30 a eu sur lui.

En plus d’entendre à la fois Calaway et sa femme Michelle McCool, la série propose des interviews de première main avec des superstars telles que Triple H, Ric Flair, Edge, Shawn Michaels et John Cena, ainsi que Vince et Stephanie McMahon.

Après la première de cette semaine, les quatre épisodes suivants seront diffusés le 17 mai, le 24 mai, le 14 juin et le 21 juin à 18 heures, heure des Émirats arabes unis.

Les abonnés de WWE Network peuvent accéder à chaque événement à la carte, ainsi qu’à des documentaires exclusifs, des matchs classiques, des interviews emblématiques et des émissions hebdomadaires sur le ring.

