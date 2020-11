Shaw, McCormick et Healy se préparent pour O’Grady’s We Need to Do Something – betanewsfr

L’actrice de «Hocus Pocus» Vinessa Shaw, Sierra McCormick et Pat Healy jouent dans le film d’horreur de Sean King O’Grady «Nous devons faire quelque chose».

Mettant également en vedette le nouveau venu Lisette Alexis et John James Cronin, et produit par Atlas Industries, Hantz Motion Pictures et Spin a Black Yarn, le film est basé sur la nouvelle du même nom de Max Booth III – qui s’est également adaptée pour l’écran.

«Nous devons faire quelque chose» voit Melissa (Sierra McCormick) et sa famille trouver un abri contre une tempête, pour se retrouver piégées. Sans aucun signe de sauvetage, les heures deviennent des jours et Melissa se rend compte qu’elle et sa petite amie Amy, jouée par Lisette Alexis, pourraient avoir quelque chose à voir avec les horreurs qui menacent de déchirer sa famille et le monde.

Tournage récemment terminé à Detroit.

«Le scénario de Max capture le désespoir de 2020 d’une manière à la fois cathartique et – oserais-je dire – vraiment amusante», a déclaré le réalisateur O’Grady dans un communiqué, via THR.