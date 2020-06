Shaun Johnson défendu par John Morris après coup de Cooper Cronk, Cronulla Sharks

L’entraîneur des Cronulla Sharks John Morris a lancé une défense passionnée du meneur de jeu sous le feu Shaun Johnson après avoir été accusé de « tir à blanc » par Cooper Cronk.

Depuis qu’il a rejoint les Sharks pour un contrat de trois millions de dollars par saison, Johnson n’a pas été en mesure de trouver constamment sa meilleure forme dans son nouveau club.

Cependant, après que le joueur de 29 ans ait fourni trois passes décisives lors de la victoire contre les Cowboys le week-end dernier, Morris a félicité Johnson pour le travail qu’il a fait en coulisses.

« Il a travaillé très dur sur son jeu, Shaun », a déclaré Morris à 2 Go. Wide World of Sports Radio.

Shaun Johnson se prépare à passer dans la victoire de Cronulla sur les Cowboys. (Getty)

« Je lui donne beaucoup de crédit parce que beaucoup de gens ne le voient que sur le terrain et le jugent sur ces 80 minutes, ce qui est clairement assez important, mais dans les coulisses, il a vraiment travaillé dur sur son jeu et il continue à travailler dur sur son jeu. «

Morris a admis que la forme de Johnson pour les Sharks avait été « un peu de haut en bas » et a suggéré que la raison en était due à un manque de confiance en lui-même.

« Je pense que c’est juste une question de regagner sa confiance. Une fois qu’il faut un peu frapper, c’est difficile de revenir », a-t-il déclaré.

« Une chose qu’il a fait est de travailler très dur dessus et nous espérons tous qu’il pourra apporter son meilleur.

La star de Cronulla, Shaun Johnson, donne un coup de pied contre North Queensland. (Getty)

« Il a eu de très bonnes touches ce week-end. Il a réalisé quatre de nos cinq essais, donc il a contribué de manière assez significative, mais il s’agit simplement de supprimer les erreurs de son jeu. »

Les commentaires de Morris ont suivi l’ancien skipper des Sharks, Paul Gallen.

« Pour moi, Shaun a juste besoin de courir plus le ballon, c’est un si bon joueur, tellement de talent, nous savons tous combien il a de talent », a déclaré Gallen. Wide World of Sports ‘ Le coup de sifflet final.

« Pour moi, il doit toucher le ballon plus et exécuter le ballon plus. C’est un gros corps, ce n’est pas un petit demi-arrière, ce n’est pas un demi-arrière timide, il a juste besoin de mettre la main sur le ballon plus et s’il peut le faire Je pense qu’il ira bien. «