Sharon Stone adore colorier pour se détendre.

L’actrice de 62 ans – qui est actuellement célibataire et a trois fils adoptifs, Roan, 20 ans, Laird, 15 et Quinn, 14 ans – pense que prendre soin de soi est très important et que l’une de ses façons préférées de se détendre est de sortir ses stylos et crayons et faire des images colorées.

Discutant de la santé mentale au milieu de la pandémie de coronavirus, elle a déclaré: «La chose la plus importante que nous pouvons faire est de rester en contact avec les autres. Les appels de zoom sont une véritable aubaine, mais une autre chose importante que nous devons faire est de prendre soin de soi.

«Allez prendre une douche ou prenez un très bon bain. Pourquoi ne pas tirer sur un tapis de yoga? Que diriez-vous de peindre, dessiner ou colorier?

«J’ai un tas de livres à colorier sur une table avec de gros pots de stylos et de crayons. Je m’assois et je fais ça tout le temps.

«Je les fais avec mes enfants ou avec un ami et je trouve que c’est une très belle façon de me centrer pendant que nous parlons. C’est très apaisant. »

L’actrice de « Ratched » a mis en garde contre l’importance de protéger la santé mentale tout en devant s’isoler des autres au milieu de la crise sanitaire mondiale, car elle pense qu’il est facile pour les gens de s’enrouler une fois qu’ils ont perdu le sens de soi après avoir été tenus à l’écart des choses qu’ils aiment. .

Dans une récente interview, elle a déclaré: «Il est extrêmement important que nous nous occupions tous de notre santé mentale, surtout maintenant avec cette pandémie.

« Cette période a été très difficile pour tout le monde parce que les gens perdent tout ce à quoi ils s’identifient. Quand les gens perdent leur sens de soi, ils perdent leur sens de la stabilité et cela devient une chose dangereuse. »

