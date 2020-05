Sharks Moylan une chance de revenir contre les Tigres

L’arrière de Cronulla Matt Moylan est sur le point de faire son retour dans la LNR, avec un test de fitness final, son seul obstacle à affronter les Wests Tigers au Bankwest Stadium samedi.

Le joueur de 28 ans, limité à seulement 11 matchs l’an dernier après avoir lutté contre des blessures frustrantes aux ischio-jambiers et aux mollets, a également raté les deux premiers tours de la saison 2020 avant l’arrêt du coronavirus.

Après une semaine désastreuse pour les Sharks, l’inclusion de Moylan allègerait le fardeau d’un jeune backline manquant déjà à l’étoile montante Bronson Xerri, qui a été cette semaine provisoirement suspendue pour avoir échoué à un test de dépistage de drogue ASADA.

La situation de Xerri a rendu la condition physique et la durabilité de Moylan encore plus importantes depuis que les Sharks ont libéré l’ex-star du Test Josh Morris chez les Coqs en mars.

Matt Moylan (AAP)

« Nous sommes passés d’un embarras de la richesse à un strict minimum, donc Moyza est vraiment important pour nous », a déclaré Morris vendredi.

« Nous devons juste vérifier comment il se place (samedi) et prendre la décision le 17, mais il a évalué une bonne chance de jouer, ce serait donc une très bonne nouvelle pour le club et un autre point positif dans une semaine plutôt ordinaire. pour nous. »

Cronulla accueille les Wests Tigers à son domicile temporaire à, la première fois que les deux clubs se sont rencontrés depuis leur affrontement pour une place en finale au tour 25 l’année dernière.

Ce fut une perte dévastatrice pour les Tigers, qui n’ont plus disputé de finale depuis 2011.

Les Sharks ont commencé la saison avec douceur et n’ont pas encore enregistré de victoire en 2020 alors qu’après une victoire au premier tour contre St George Illawarra, les Tigers ont été battus au Leichhardt Oval par Newcastle.

L’ajout du nouveau talonneur Harry Grant de Melbourne devrait être un coup de pouce et il fera ses débuts pour le club samedi.

Compte tenu des changements de règles et de l’espace autour du ruck, l’entraîneur Michael Maguire a de grands espoirs pour le joueur de 22 ans si son attaquant du milieu peut poser une plate-forme contre le pack des Sharks.

Bien qu’il ait été comparé à son ancien mentor Cameron Smith, Maguire veut que Grant établisse sa propre identité à partir de la moitié factice des Tigers.

« On a beaucoup parlé de le comparer à ceci et cela, je veux juste qu’il sorte et soit Harry Grant », a déclaré Maguire.

« C’est un coureur du ballon, il se sort bien du mannequin, alors j’ai hâte de le voir apprécier son jeu avec les joueurs des Wests Tigers. »

*** DES STATS QUI COMPTENT ***

* Le dernier affrontement entre ces équipes avait une place dans la série des finales 2019 en ligne lors de la ronde 25 l’an dernier à Leichhardt Oval, les deux équipes entrant dans le match avec 24 points.

* Les Sharks ont remporté les six derniers matchs consécutifs contre les Wests Tigers. Il s’agit d’un record du club des Sharks contre les Tigers et aussi leur plus longue séquence de victoires actuelle contre n’importe quelle équipe.

* Après les deux premiers tours de 2020, les Sharks ont le deuxième moins de bustes de plaquage de la compétition (18,5 par match), seuls les Warriors en ont moins (15,5 par match).

