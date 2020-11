Sharkboy et Lavagirl sont de retour pour nous pouvons être des héros – / Film

Surprise, je suppose! Robert Rodriguez a un nouveau film de super-héros familial appelé On peut être des héros se dirige vers Netflix et se déroule dans le même monde que la comédie de super-héros de Rodriguez de 2005 Les aventures de Sharkboy et Lavagirl en 3-D. Maintenant, Netflix a révélé que Sharkboy et Lavagirl sont dans le nouveau film, tout adulte avec leurs propres enfants. Original Lavagirl Taylor Dooley est de retour dans le rôle, tandis que JJ Dashnaw entre dans le rôle de Sharkboy. crépuscule l’acteur de la série Taylor Lautner a joué Sharkboy dans le film original, mais je suppose qu’il était trop occupé pour revenir On peut être des héros.

je n’avais jamais vu Les aventures de Sharkboy et Lavagirl. J’imagine que j’étais trop vieux quand le film est sorti, ou je m’en foutais. Et si je suis honnête, je m’en fous toujours, mais bon, je sais qu’il y a des gens plus jeunes que moi qui ont probablement grandi avec ce film de Robert Rodriguez et pensent que c’est un chef-d’œuvre. Si oui, voici quelques bonnes nouvelles: Sharkboy et Lavagirl sont de retour, bébé! Ils vont apparaître dans On peut être des héros, un nouveau film de super-héros familial de Rodriguez. Netflix a abandonné la révélation aujourd’hui avec le message suivant: «Tu veux te sentir vieux? Sharkboy et Lavagirl sont maintenant parents (et leur fille est jouée par Vivien Lyra Blair alias Girl de BIRD BOX). »

Le message était accompagné de ces images:

Comme je l’ai dit plus haut, OG Lavagirl Taylor Dooley est de retour dans le rôle tandis que JJ Dashnaw est le nouveau Sharkboy. Dans On peut être des héros, «Après que leurs parents ont été kidnappés par des envahisseurs extraterrestres, les enfants des super-héros de la Terre font équipe et apprennent à travailler ensemble pour sauver leurs parents et le monde.»

«De nombreuses familles ont passé beaucoup de temps ensemble», a déclaré Rodriguez à EW. «J’ai reçu des appels de toutes sortes de studios: ‘Redémarrez Enfants espion». ‘Redémarrer Garcon requin». Bien sûr, ils le veulent. Ils sont tous assis à la maison avec leurs enfants. J’ai du mal à croire que les gens appelaient Robert Rodriguez et disaient les mots «Redémarrez Garcon requin, »Mais bon, qu’est-ce que je sais? Dans tous les cas, plutôt que de redémarrer ces films, Rodriguez a décidé de simplement faire un nouveau film se déroulant dans ce même monde.

Pour être juste, les nouvelles dans lesquelles Sharkboy et Lavagirl sont On peut être des héros n’est pas complètement hors du champ gauche. Dooley avait déjà été annoncé comme faisant partie du casting, ce qui a conduit EW à demander à Rodriguez si le film allait être un Sharkboy et Lavagirl suite. Rodriguez a joué timidement et a dit: « Cela pourrait être. » Et maintenant nous connaissons la vérité.

On peut être des héros arrive sur Netflix 1 janvier 2021, juste à temps pour ta gueule de bois.

