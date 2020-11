Sharkboy et Lava Girl ont besoin de leurs enfants pour les sauver – / Film

Robert Rodriguez a un film de super-héros appelé On peut être des héros à venir sur Netflix au début de 2021. Au départ, il semblait que c’était une nouvelle prémisse originale du réalisateur, utilisant autant de technologie d’écran vert que possible pour lui donner vie. Mais plus tôt cette semaine, nous avons appris que le film se déroulait dans le même univers que Les aventures de Sharkboy et Lavagirl en 3-D, et les deux super-héros reviennent tous adultes. Mais ils ne resteront pas longtemps en action.

On peut être des héros trouve des envahisseurs extraterrestres kidnappant tous les super-héros de la Terre, laissant leurs enfants surpuissants être protégés dans une maison sûre du gouvernement. Mais plutôt que de rester assis et de laisser leurs parents souffrir sous les tentacules de ces méchants extraterrestres, ces rugrats prennent les choses en main pour sauver leurs parents et le monde. C’est fondamentalement Enfants espion avec des super-héros, et tout cela semble assez ridicule, et vous pouvez regarder le Nous pouvons être des hérosbande-annonce ci-dessous pour voir par vous-même.

Bande-annonce We Can Be Heroes

Avec le retour de Taylor Dooley et JJ Dashnaw entrer dans le rôle de Sharkboy que Taylor Lautner est apparemment trop bon pour le moment, Pedro Pascal, Christian Slater, Boyd Holbrook, et plus encore, tous jouent aux parents de super-héros. Mais c’est Yaya Gosselin qui devient le jeune leader de ces enfants super puissants, interprétés par de jeunes acteurs pour la plupart inconnus, chacun avec ses propres capacités uniques, notamment la super élasticité, la manipulation du temps et la vision de l’avenir.

De toute évidence, c’est quelque chose avec lequel les enfants passeront un bon moment. Mais d’un point de vue cinématographique, je ne peux m’empêcher de noter à quel point cela a toujours l’air bon marché. Tout comme le Enfants espion films et Les aventures de Sharkboy et Lavagirl, ce film a clairement été réalisé avec de nombreux effets visuels qui semblent moins chers que votre blockbuster moyen. Bien sûr, la technologie a beaucoup progressé depuis la sortie de ces films, mais comparée à l’évolution des autres VFX à gros budget, cela ressemble à un film à bonnes affaires.

Lorsque des envahisseurs extraterrestres kidnappent les super-héros de la Terre, leurs enfants sont emmenés dans un refuge gouvernemental. Mais Missy Moreno (Yaya Gosselin) ne recule devant rien pour sauver son père super-héros, Marcus Moreno (Pedro Pascal). Missy fait équipe avec le reste des superkids pour échapper à leur mystérieuse baby-sitter gouvernementale, Mme Granada (Priyanka Chopra Jonas). S’ils veulent sauver leurs parents, ils devront travailler ensemble en utilisant leurs pouvoirs individuels – de l’élasticité au contrôle du temps en passant par la prédiction de l’avenir – et former une équipe hors du commun.



Nous pouvons être des héross arrive sur Netflix le 1 janvier 2021.

