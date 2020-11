Share Factory Studio est disponible sur PS5

Dans la lignée du lancement actuel de la PS5 en Europe, Sony a également publié la nouvelle application Share Factory Studio, qui est construite autour du nouveau bouton Créer.

Construisez votre héritage, écrit Sony. Share Factory Studio est de retour et meilleur que jamais avec de toutes nouvelles fonctionnalités pour vous aider à personnaliser et à partager vos meilleurs moments de jeu.

Share Factory Studio sur PS5 prend désormais également en charge la résolution 4K et le HDR pour créer et éditer des vidéos de qualité professionnelle directement sur votre console. Vous pouvez ajouter des autocollants, des textes, des effets sonores, des filtres, des effets de caméra et bien plus encore pour créer des vidéos à couper le souffle qui peuvent être partagées avec des amis sur YouTube et Twitter ou directement via Game Base.

Avec l’aide de l’éditeur de photos, les captures d’écran peuvent maintenant être encore mieux ajustées afin qu’elles puissent ensuite être partagées et vos propres mèmes uniques peuvent être créés. Vous pouvez également utiliser la boîte à outils mise à jour pour importer vos propres vidéos, photos, musique et effets sonores à partir d’un périphérique de stockage USB.

Share Factory Studio est disponible dès maintenant et gratuitement pour PS5 sur le PlayStation Store.