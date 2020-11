Shanghai Dragons acquiert le char principal Fate

in

Photo par Emanuel Ekström, Florida Mayhem

Malgré un 2020 réussi Overwatch Saison de la Ligue, l’organisation des Dragons de Shanghai continue de remanier sa liste.

Shanghai a acquis aujourd’hui le char principal Koo «Fate» Pan-seung du Florida Mayhem. L’ajout de Fate intervient moins d’une semaine après que l’ancien char principal de Shanghai, Lee «Fearless» Eui-seok, se soit dirigé vers le Dallas Fuel.

Un vrai vétéran de la compétition Overwatch scène, le destin a passé beaucoup de temps dans le Overwatch Ligue à travers plusieurs équipes. Il a été initialement repris par les Los Angeles Valiant en 2017 avant le début de la saison inaugurale de la ligue. Après deux ans avec les Valiant, Fate a été acquis par le Florida Mayhem lorsque l’équipe s’est reconstruite avec une formation entièrement coréenne.

The Mayhem, avec Fate et de nombreux autres joueurs talentueux inscrits à la liste, a brisé les attentes du 2020 Overwatch Saison de la ligue. Après avoir terminé dernier au classement en 2019, le Florida Mayhem a pris la sixième place en 2020 après une admirable course en séries éliminatoires.

En rejoignant les Dragons de Shanghai, le destin se réunira avec l’ancien entraîneur-chef de Los Angeles Valiant, Moon Byungchul, qui a récemment remporté le prix de l’entraîneur de l’année 2020 de la ligue. Les Dragons ont remporté la première place du classement de la ligue en 2020 et se sont qualifiés pour la grande finale. Ils ont été renvoyés chez eux par la dynastie de Séoul, mais ce fut la saison la plus réussie de l’équipe dans le Overwatch Ligue.

Aucun autre joueur de Shanghai n’a été officiellement annoncé pour un retour en 2021, mais Fate travaillera probablement aux côtés de Kang «Void» Jun-woo hors-char l’année prochaine.

