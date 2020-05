Shanghai Disneyland rouvre ce lundi 11 mai – / Film

La Walt Disney Company organise actuellement son appel de résultats du deuxième trimestre et son nouveau PDG Bob Chapek vient de confirmer une rumeur sur la date de réouverture de Shanghai Disneyland. Le parc ouvrira ce lundi, 11 mai 2020, devenant le premier parc Disney à rouvrir face à la pandémie mondiale de coronavirus. Mais les choses ne fonctionneront pas comme d’habitude lorsque les portes rouvriront.

Au cours de l’appel, Chapek a annoncé que Shanghai Disneyland connaîtrait une réouverture progressive, et de nouvelles restrictions seront mises en place pour assurer la sécurité des clients. Certaines de ces restrictions incluent une fréquentation limitée, l’utilisation de masques pour les invités et les acteurs (les seules personnes qui ne porteront pas de masques sont des personnages de visage, qui se tiendront à distance de tout le monde), des tests de température, des contacts, et des systèmes de détection précoce pour toute personne potentiellement infectée. Il a également mentionné spécifiquement les réserves avancées, quelque chose que Six Flags a déjà institué.

Plus tard dans l’appel, il a été révélé que COVID-19 avait causé une perte de revenus de 1 milliard de dollars dans la seule division des parcs à thème de Disney, mais il est encore trop tôt pour dire quand le reste des parcs pourrait rouvrir. Mais selon le blog des parcs Disney, les mesures suivantes sont en cours d’élaboration pour Shanghai et chaque fois que le jour viendra pour que le reste des parcs Disney rouvre:

Réouverture progressive: Nous examinons tous nos emplacements et la meilleure façon de commencer le processus de réouverture, y compris une réouverture progressive et / ou une réouverture partielle de certains emplacements. Par exemple, l’ouverture de commerces de détail et de restaurants avant l’ouverture de nos parcs à thème.

Distances physiques et mesures de capacité: Comme vous pouvez l'imaginer, la gestion de la densité des clients dans les files d'attente, les restaurants, les hôtels, les véhicules de transport et d'autres installations dans le parc et dans la station est un objectif majeur, car nous mettons en œuvre des directives de distance physique basées sur les conseils des autorités sanitaires, telles que les centres Contrôle et prévention des maladies (CDC) et organismes gouvernementaux appropriés. Cela comprendra probablement la mise en œuvre de mesures de capacité des invités pour se conformer aux directives nationales et fédérales. Nous étudions également les moyens d'utiliser la technologie pour nous aider dans ces efforts, comme avec notre application Play Disney Parks et via des files d'attente virtuelles à Disneyland et Walt Disney World.

Propreté et désinfection: Nous prévoyons une augmentation du nettoyage et de la désinfection, en déterminant où cela devrait avoir lieu (par exemple, dans les zones à fort trafic) et les produits et processus de nettoyage que nous utiliserons.

Soutien au dépistage et à la prévention: Nous suivrons les conseils du gouvernement et de la communauté médicale concernant les procédures de dépistage et les mesures de prévention améliorées, y compris celles liées aux équipements de protection individuelle (EPI), tels que les couvre-visages. Certaines mesures, comme l'ajout de désinfectants pour les mains et de stations de lavage des mains dans nos stations, ont déjà été mises en œuvre.

Formation des acteurs: Nous mettons davantage l'accent sur notre forte culture de la santé et de la sécurité parmi nos membres de la distribution, et continuerons à fournir une nouvelle formation et un renforcement à mesure que nous approchons de la réouverture.

La technologie de file d’attente virtuelle via l’application Play Disney Parks avait déjà été mise en œuvre pour Rise of the Resistance à Star Wars: Galaxy’s Edge à Disneyland et Disney World avant la fermeture des parcs en raison de la pandémie.Il semble donc que la technologie sera utilisée dans les plus populaires les attractions (et peut-être même toutes les attractions qui progressent).

