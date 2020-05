Shanghai Disneyland aura une réouverture le 11 mai

Le 25 janvier 2020, Shanghai Disneyland a fermé ses portes au public. En quelques mois, le reste des parcs Disney du monde entier a fermé en réponse à la pandémie mondiale COVID-19. Depuis la fermeture, les fans de Disney demandent une chose, quand les parcs rouvriront-ils?

Annoncé plus tôt dans la journée, Shanghai Disneyland rouvrira officiellement ses portes au public le 11 mai. Shanghai a connu une ouverture progressive depuis début mars, certains restaurants et magasins permettant aux clients d’entrer. Disneytown et le parc Wishing Star ont également rouvert, mais avec des mesures en place pour assurer la sécurité des clients. Grâce à ces observations, le président et directeur général de Shanghai Disneyland Joe Schott est confiant de rouvrir Shanghai pour que les gens rentrent trop en toute sécurité. Shanghai et ses provinces voisines ont vu la réouverture des entreprises et des écoles, ce n’était donc qu’une question de temps avant que Disneyland ne le fasse également.

Shanghai Disneyland a ajouté des mesures supplémentaires pour nettoyer le parc, ainsi que la mise en œuvre de lignes directrices sur la distance sociale, de marqueurs de ligne et de règles pour les invités. Selon USA Today, les invités et les travailleurs devront porter un masque facial. Les personnages ne seront pas obligés de porter des masques, mais ils pratiqueront la distanciation sociale avec les invités – vous ne pourrez donc pas faire un câlin à votre princesse préférée.

Lors d’une conversation avec les actionnaires et les journalistes mardi lors de l’appel d’un investisseur, le PDG de Disney Bob Chapek semblait plein d’espoir. Shanghai Disneyland a une capacité maximale de 80 000 personnes, mais le gouvernement chinois limitera les invités à seulement 24 000, une diminution de 30%. Les billets ne seront bons que pour une journée donnée pour maintenir la foule faible, mais espérons qu’au cours des prochaines semaines, ils pourront augmenter le nombre de personnes autorisées dans le parc.

On ne sait pas quand les parcs mondiaux restants rouvriront. Médecin-chef des parcs Disney Dre Pam Hymel espère que les parcs restants ouvriront bientôt. Elle a commenté un article du blog des parcs Disney plus tôt dans la journée que Disney travaillerait en étroite collaboration avec toutes les directives gouvernementales du monde entier. Cela prendra un certain temps, mais avec la réouverture de Shanghai Disneyland dans quelques jours, les fans du parc Disney peuvent enfin trouver de la lumière au bout de ce tunnel.

Le post Shanghai Disneyland aura une réouverture de phase le 11 mai est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

