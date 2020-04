– Publicité –



Shang-Chi et la légende des dix anneaux: date de sortie, distribution, bande-annonce, qu’est-ce qui va être le scénario? Et tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Marvel devrait amener le super-héros Shang-Chi sur grand écran et en est à la quatrième période de ses fonctions. Ce sera l’un des projets les plus attendus pour Marvel Universe. Les fans du monde entier en sont les faits et sont enthousiasmés par le nouveau film.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux: date de sortie?



La sortie du film est prévue pour le 8 mai 2021. Le lancement du film est prévu le 11. La production étant suspendue, elle a été repoussée en raison de la pandémie mondiale.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux: Cast?



Simu Lu, qui jouera avec le rôle principal dans le film sera inclus par la distribution de ce film. Il était l’un des acteurs en lice pour son rôle et a été vérifié au San Diego Comic-Con.

Outre lui, l’acteur vétéran Tony Leung et The Mandarin, tandis que vous et le rappeur Tuber Awkwafina joueront un rôle différent dans le film interpréteront le méchant.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux: histoire?



Le film est basé sur la vie de Shang-Chi, un super-héros chinois qui est apparu pour la première fois en 1973 dans une bande dessinée Special Marvel Edition. Dans lequel il est un Américain d’origine chinoise, né en Chine, qui avait été formé dès la petite enfance dans les arts martiaux avec son père, Fu Manchu.

Par la suite, son père se révèle méchant. Un méchant classique d’Iron Man connu sous le nom de Mandarin, qui a fait face à des moments difficiles dans le film, le film a un lien.

Toutes les attentes majeures:

Dans les bandes dessinées, Shang et la manière de son père étaient le fils de Fu Manchu mais se sont ensuite battus. Il est appelé le Maître du Kung Fu, il maîtrise les armes et de nombreuses méthodes établies non armées, y compris l’utilisation d’armes à feu, de nunchaku et de Jian. Récemment, il combine ensuite les vengeurs et reçoit la capacité de créer de nombreux doublons de lui-même.

Il n’est pas facile de dire si Shang Chi ne sera pas compris avec si peu de conseils ou mieux. Il est sûr d’être intéressant de voir comment son groupe et le manager Destin Daniel lancent le héros MCU.

Shang-Chi et la légende des dix anneaux: bande-annonce?

Aucune bande-annonce n’a été publiée pour l’instant.

