Shane Warne rappelle le plus grand regret de la suspension de 2003 pour une substance interdite

Le grand joueur de cricket Shane Warne a expliqué qu’il devait s’adresser à ses coéquipiers avant d’être renvoyé chez lui avant la Coupe du monde 2003 pour avoir été testé positif à une substance interdite.

Les préparatifs de l’Australie pour la Coupe du monde ont été bouleversés lorsque le test de dépistage de drogue de Warne a donné un résultat positif pour un diurétique interdit appelé Moduretic.

En conséquence, en plus d’être renvoyé chez lui après la Coupe du monde ODI, Warne a été suspendu de tout cricket international pendant 12 mois.

Bien qu’il ait été testé positif à la substance interdite, Warne a admis qu’il avait du mal à s’excuser parce qu’il avait vraiment l’impression de n’avoir rien fait de mal.

« Je suis tombé en panne devant l’équipe et c’était difficile parce que j’étais frustré parce que je pensais que maman ne ferait rien d’illégal », a-t-il déclaré à Fox Sports. Une semaine avec Warnie.

« J’étais frustré et bouleversé, mais j’avais également laissé tomber mon équipe.

Warne se prépare à faire la une des médias après avoir été renvoyé chez lui avant la Coupe du monde 2003 (Getty)

« S’excuser auprès d’eux juste à la veille de la Coupe du monde était si mauvais de perturber leur rythme parce que nous étions tous en route pour gagner cette Coupe du monde. »

Warne était si content qu’il n’avait pas triché, qu’il a révélé qu’il avait dormi tout le vol de retour d’Afrique du Sud à la suite de l’incident.

Warne a déclaré que sa plus grande erreur dans tout le scandale n’était pas de vérifier si le comprimé liquide que sa mère lui avait donné figurait sur la liste des substances interdites.

« Oui, j’aurais dû vérifier avec un livre », a-t-il dit.

« J’aurais dû dire: » Comment ça s’appelle maman? » avant (prendre le comprimé) et j’ai appelé quelqu’un et demandé si j’étais autorisé à prendre cela.

L’Australie a finalement remporté la Coupe du monde 2003, même avec Warne banni du tournoi (Getty)

« Je ne pensais pas que maman allait avoir quelque chose qui serait sur la liste des interdits pour un athlète. Je ne pensais tout simplement pas que c’était là mon erreur. »

Warne a expliqué comment sa mère lui avait donné la tablette lors de son rétablissement d’une épaule luxée dans la série VB 2002-03 avant la Coupe du monde.

« C’est là que je reçois un peu les s – ts, car je n’ai jamais blâmé ma mère », a-t-il dit.

«Ce que j’ai fait, c’est que j’ai dit d’où je venais. Ce n’était pas le marché noir (ou) d’une ruelle quelque part, ma mère me l’a juste donné innocemment.

« Juste avant d’être choisie pour retourner à la Coupe du Monde, maman a dit: » Allez, Harry, quelques mentons supplémentaires là-bas, prends un de mes comprimés fluides « , qu’elle a pris pour la rétention d’eau.

« J’ai dit, ‘Bien sûr’, alors je l’ai pris et j’ai bu de l’eau et tu fais pipi beaucoup et tu te débarrasses de quelques kilos et c’est tout. »

Warne dit qu’il a pris la pilule fluide de sa mère après avoir pris du poids pendant sa récupération de l’épaule (Getty)

Warne, qui maintient qu’il est extrêmement anti-drogue, a expliqué comment lui et le physio australien Errol Alcott étaient stupéfaits quand il a retourné un test positif.

« Je n’ai jamais touché à la drogue de ma vie », a-t-il déclaré.

« Je ne me suis même jamais intéressé à eux, et quiconque me connaît sait que je déteste être avec lui. Si quelqu’un le fait, je vais le jeter ou simplement laisser la situation. »

« Alors, quand j’ai été testé pour un test de dépistage aléatoire, j’ai dit: » Je ne prends pas de drogues, je n’en ai jamais, je ne prends aucune autre pilule ou quoi que ce soit, donc je ne comprends pas à quoi cela sert « .

« Alors je suis monté sur Errol Alcott, notre kiné, et nous avons parcouru ma trousse de toilette et tout.

Warne est revenu du côté australien avec une vengeance en 2004 contre le Sri Lanka (Getty)

« Il a dit: ‘Quelqu’un vous a-t-il donné quelque chose comme un comprimé contre les maux de tête ou un Sudafed?’ Je dis: «Non, la seule chose à laquelle je peux penser, c’est que ma mère m’a donné un comprimé fluide».

« Il a demandé quel en était le nom et j’ai répondu que je n’avais aucune idée de son nom.

« Alors nous appelons ma mère et j’ai dit: » Comment ça s’appelle? « , Et elle a dit: » Ça s’appelle Moduretic « .

« Nous recherchons tout et il apparaît que c’est un agent masquant. Alors (Alcott) a dit oh non ce n’est pas bon. »

L’Australie revendiquerait la Coupe du monde 2003, même avec Warne mis à l’écart, et la légende du spin reviendrait de façon spectaculaire un an plus tard, a nommé le joueur de la série lors de la victoire 3-0 de l’Australie en série au Sri Lanka en 2004.