Shane Warne dit qu’une pénalité de course, et non une pénalité financière, devrait être appliquée en cas de ralentissement des taux, Cricket News

Le grand cricket Shane Warne pense que la CPI devrait introduire des sanctions qui ont un impact sur le jeu en cas de ralentissement des taux, par opposition aux amendes actuelles imposées.

Warne était l’une des nombreuses personnes qui ont été laissées en ébullition lors du premier ODI entre l’Australie et l’Inde, qui a vu les touristes prendre plus de quatre heures pour terminer leurs 50 overs.

L’équipe indienne a reçu une amende de 20% de ses frais de match dès le premier jour, mais Warne estime que les sanctions financières ont peu d’impact sur les joueurs d’aujourd’hui.

« Il y a tellement de façons différentes de le faire, mais je ne pense pas qu’une pénalité financière à notre époque aura une quelconque influence, en particulier sur l’équipe indienne qui a la chance – et le mérite – de gagner autant d’argent, » dit-il sur un commentaire pour Fox Cricket.

L’équipe de Virat Kohli a été condamnée à une amende de 20% de ses frais de match à la suite du premier ODI après avoir dépassé le temps (Getty)

« Je pense qu’il doit y avoir des courses ou des matchs manqués. Je ne pense pas que ce soit juste pour le capitaine (d’être pénalisé), je sais que c’est sa responsabilité de s’assurer. C’est lui qui souffre donc il doit le faire. mettre son équipe en ordre. «

Warne a suggéré qu’une pénalité de course par laquelle l’équipe au bâton obtiendrait 25 points pour chaque dépassement au fil du temps pourrait être une solution potentielle.

« Imaginez pour chaque fois que vous êtes en retard, vous avez eu une pénalité de 25 points plutôt que financière », a-t-il déclaré.

« Imaginez si vous aviez quelques dépassements et que vous obteniez un score normal. Le seul problème que vous pourriez avoir est que les batteurs pourraient commencer à prendre un peu plus de temps.

« L’autre soir était un mauvais exemple parce que vous poursuivriez 400, mais si vous obtenez ces scores intermédiaires comme 260 ou 270 et soudainement c’est 300, c’est une grande différence.

Nathan Lyon dit que les quilleurs ne sont pas uniquement responsables de la lenteur des taux de cricket (AAP)

«Je pense que si c’est une troisième frappe, alors le capitaine devrait rater le coup. Nous devons juste faire quelque chose.

« Ce n’est pas juste pour les fans ou les réseaux de télévision et tous ceux qui regardent le match, cela ne devrait pas prendre si longtemps. »

Le point de vue de Warne a été soutenu par le spinner australien Nathan Lyon, qui a déclaré qu’il incombait aux joueurs de terrain, plutôt qu’aux quilleurs, d’aider à se précipiter à travers les overs.

« Pour moi, ce n’est pas seulement le quilleur qui prend le temps, j’ai tout le temps pour que les quilleurs s’assurent qu’ils sont clairs, c’est juste une fois que le jeu est terminé, vous courez vers votre marque ou vous vous dépêchez plutôt que de flâner , » il a dit.

« Vous courez et vous arrivez à votre position pour permettre au quilleur de rester calme et d’avoir ce peu de temps supplémentaire au sommet de sa marque pour être sûr que nous sommes clairs et exécutants. »