Shane Warne dénonce la lenteur des taux dans le premier ODI, Virat Kohli, Steve Smith

Shane Warne a critiqué la lenteur des taux de cricket après que le premier ODI entre l’Australie et l’Inde se soit terminé près d’une heure au-dessus de l’heure de fin prévue.

Le match devait initialement se terminer vers 22 h 10, mais incroyablement à cette heure de la nuit, l’Australie s’est retrouvée avec plus de 10 overs à jouer dans les manches de l’Inde.

L’arrivée retardée a été provoquée par un taux excessivement lent de l’Inde pendant les manches de l’Australie, qui a vu les touristes prendre plus de quatre heures pour remporter les 50 overs alloués.

« Les taux excédentaires de cricket T20 et de cricket d’un jour, dans toutes les formes de cricket, sont à un niveau historiquement bas », a déclaré Warne sur un commentaire pour Fox Cricket.

L’équipe de Virat Kohli a mis plus de quatre heures à terminer les 50 overs dans les manches de l’Australie (Getty)

«C’est quelque chose sur lequel ils ont vraiment besoin de se battre.

« Je veux dire qu’un match d’une journée devrait se terminer à 22 h 10. Il est maintenant 22 h 40, heure locale, et il reste encore huit matchs à jouer après cela.

« L’Inde a mis quatre heures et six minutes pour jouer ses 50 overs. Quatre heures et six minutes.

« Trois heures et demie, ils vous permettent de 50 heures. Quatre heures et six minutes. »

L’affichage découragé de l’Inde sur le terrain a conduit à des scènes quelque peu farfelues à la fin du match, l’équipe de commentateurs remarquant le fileur australien Adam Zampa qui revenait à sa marque pendant son sort.

Steve Smith a décroché une tonne mémorable lors du premier ODI contre l’Inde. (Getty) (Getty)

« C’était comme si ça allait toute la journée », a déclaré la star australienne Steve Smith à Fox Cricket après le match.

«C’était le plus long 50 overs que j’aie jamais eu sur le terrain, c’est sûr. Je ne sais pas à quoi attribuer cela.

« De toute évidence, quelques personnes sont venues sur le terrain dans les premières manches, ce qui a pris un peu de temps et je pense qu’ils (l’Inde) ont dépassé le temps prévu de 45 minutes et nous étions quelque chose de similaire.

« Je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas sûr. Cela m’a certainement semblé long. »

La réaction à l’affichage de l’Inde sur le terrain était loin d’être positive sur les réseaux sociaux alors que les fans étaient furieux du long match.