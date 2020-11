Shane Lowry, Phil Mickelson et Patrick Reed ajoutés à la formation de Saudi International

Les grands champions Shane Lowry, Sergio Garcia, Phil Mickelson, Patrick Reed, Justin Rose et Henrik Stenson ont confirmé leur participation à la troisième édition de l’International saoudien du 4 au 7 février. Rejoignant les trois grands gagnants déjà annoncés – le n ° 1 mondial Dustin Johnson, le champion de l’US Open 2020 Bryson DeChambeau et le champion en titre Graeme McDowell – un total impressionnant de neuf champions majeurs sera parmi le peloton stellaire du Royal Greens Golf & Country Club. Le champion en titre de l’Open Lowry, la gagnante de l’US Open 2013 Rose, le champion de l’Open 2016 Stenson et le champion du Masters 2017 Garcia sont parmi les noms qui se sont lancés dans l’année sur une bonne note. L’Irlandais Lowry n’a pas caché son ambition de se qualifier pour sa première Ryder Cup, déclarant: «Je veux vraiment prendre un départ rapide en 2021 et essayer de sécuriser ma place dans l’équipe tôt si possible! Je ne peux pas imaginer à quel point ce sera stressant si je suis en dehors des qualifications pour l’équipe alors que nous nous rapprochons des épreuves de qualification finales. Le contingent de grands champions américains aura également les yeux rivés sur le trophée et sur une place dans l’équipe américaine de la Ryder Cup, le quintuple vainqueur majeur Phil Mickelson revenant pour une deuxième année consécutive tandis que le vainqueur des Masters 2018, Patrick Reed, revient pour la troisième fois. . En savoir plus sur l’application Sport360

