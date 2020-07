Shane Dawson est-il mort? Le canular Twitter devient viral – .

in

Une rumeur circule sur Internet selon laquelle Shane Dawson est mort – mais est-ce vraiment vrai?

Shane Dawson a été un sujet de conversation brûlant récemment. D’abord, il a été critiqué pour toute une série d’allégations. Ensuite, les fans se sont retournés contre lui après sa réaction étrange sur Instagram en direct après que Tati Westbrook l’ait appelé. Et puis il a posté une longue vidéo d’excuses sur sa chaîne YouTube.

Mais juste au moment où vous pensiez que tout le drame de Shane Dawson était terminé, il est de retour. Et cette fois, les fans pensent qu’il est mort!

Oui, vous avez bien entendu. Une rumeur a brisé Internet selon laquelle le YouTuber avec 21,8 millions d’abonnés est mort, et beaucoup de gens pensent certainement que c’est vrai.

Une rumeur circule selon laquelle Shane Dawson est mort

Lorsque vous vous êtes connecté à Twitter ce matin, vous avez peut-être eu un mauvais choc.

Une rumeur circule sur Internet selon laquelle le populaire YouTuber Shane Dawson est décédé et la nouvelle se répand assez rapidement sur les médias sociaux. Le hashtag #RIPShane a commencé à être tendance sur Twitter, et beaucoup ont commencé à lui rendre hommage.

Mais il n’y a pas besoin d’avoir peur, car la rumeur est FAKE NEWS. Non, Shane Dawson n’est pas mort. C’est juste un autre scandale Internet idiot!

Shane Dawson est mort? #RIPSHANE – ♥ Karina Aura ♥ (riekarriecheer) 28 juillet 2020

C’était tout un canular Internet

Le canular de Shane Dawson est mort aurait commencé sur Twitter à partir d’un compte connu sous le nom de TMZ.

Le compte Twitter @bocasclouds (TMZ) a partagé une photo du YouTuber à côté de la légende: « Le YouTuber américain Shane Dawson est mort à 32 ans #RIPShane. »

La publication a déjà gagné 2,3k retweets et commentaires et 9,2k likes, et de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont immédiatement commencé à croire la publication.

Si vous cliquez sur le profil du compte, il prétend qu’il s’agit d’un «compte parodique» pour Ariana Grande ou toute autre célébrité.

Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux!

Des canulars comme celui-ci soulèvent un point très important sur les médias sociaux d’aujourd’hui. Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet!

Ce n’est pas parce que vous avez vu quelque chose sur les réseaux sociaux que cela a une validité ou une vérité.

N’importe qui peut écrire n’importe quoi en ligne, et une fois qu’Internet prend quelque chose, les rumeurs peuvent se propager très rapidement.

