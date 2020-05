Shane Davis de DC Comics sur son combat pour récupérer ses œuvres

En novembre dernier, Bleeding Cool a fait un rapport sur le créateur de la bande dessinée Shane Davis demandant aux détaillants et aux marchands d’art de ne pas acheter 74 pages d’œuvres d’art originales qui lui avaient été prises. Davis est l’artiste actuel sur Metal Men écrit par Dan Didio, ainsi qu’artiste sur le Superman Earth One romans graphiques écrits par J Michael Straczynski et le créateur du Axcend bande dessinée de l’image.

La personne avec les pages tentait de les vendre et, lorsque Davis l’a contacté, on lui a demandé de l’argent ou on lui a dit que l’œuvre serait brûlée. Il a accepté de rencontrer la personne qui a gagné un parking où, selon Bleeding Cool, une modification a eu lieu et la police a été appelée. Et tandis que Davis avait déposé un rapport sur les biens volés, lorsque la police est arrivée, ils lui ont dit que le rapport avait été déposé dans un comté différent de celui où la réunion avait eu lieu, et la police a donc rendu l’œuvre d’art au vendeur. Davis essaie de récupérer les pages et a lancé un site GoFundMe pour payer les frais juridiques qu’il engage. Il écrit,

Après avoir été alerté de la prise, j’ai contacté l’homme prétendant être en possession de mon œuvre d’art et j’ai demandé son retour. Au lieu d’offrir de rendre l’œuvre d’art, il a menacé de la brûler si je la rapportais volée. Il a ensuite essayé de me convaincre de lui donner mon adresse personnelle, mais je l’ai finalement rencontré dans un lieu public, dans l’espoir d’organiser le retour en toute sécurité de mon œuvre d’art. Quand je l’ai rencontré en personne, il a essayé de me convaincre de le payer pour le retour de MON PROPRE OEUVRE. Après avoir récupéré une partie de l’œuvre d’art lors de notre réunion, il m’a attrapé autour du cou et m’a placé dans un « étranglement nu à l’arrière » (ses mots) pendant près de deux minutes. À la suite de cela, j’ai dû voir un chiropraticien pour des blessures au dos. J’ai également été référé à un spécialiste pour faire une IRM pour mon dos. Toutes ces factures médicales ont été des menues dépenses pour moi et ont été un énorme fardeau financier. C’est aussi un problème profondément personnel pour moi, car 55 de ces œuvres sont issues de mon projet appartenant à un créateur, Axcend (imprimé par Image Comics). Ce projet est très important pour moi, car j’ai créé chaque personnage à partir de zéro au fil des ans. Plus important encore, ce projet signifie tellement pour moi que je n’en ai jamais vendu aucune page. Je considère Axcend comme une réalisation personnelle importante dans ma carrière, et perdre autant de ces originaux a été un coup dévastateur car je suis l’unique propriétaire et détenteur des droits d’auteur. Les litiges civils sont une entreprise coûteuse aux États-Unis, et comme cette personne a choisi de ne pas restituer mes œuvres malgré le fait que nous soyons en cour pénale au total à ce jour, je prévois une longue bataille juridique prolongée, maintenant civilement devant la Cour supérieure. pour reprendre la propriété de mon œuvre d’art. Je demande l’aide de la communauté de la bande dessinée et des fans pour m’aider à me battre pour récupérer mes œuvres à travers le système juridique. Chaque don, aussi petit soit-il, vous aidera.

Des dons peuvent être faits ici, à côté des images de l’incident du parking. L’image ci-dessus montre Shane Davis détenu par le vendeur.

Le post Shane Davis de DC Comics sur Son combat pour récupérer ses œuvres est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook