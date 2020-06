Shaman King : de retour en 2021

L’œuvre phare de Hiroyuki Takei « Shaman King » refait surface dans le monde des mangas avec une nouvelle adaptation en animé.

Shaman King, le seul être qui puisse fusionner avec le « Great Spirit » pour obtenir une puissance sans limite. Pour en devenir un, Yoh Asakura, se relevant être un shaman qui communique avec les morts, est obligé de rechercher un fantôme. Cependant, il devra affronter au tournoi du Shaman Fight, d’autres shamans. C’est une compétition organisée tous les 500 ans et qui détermine le Shaman King.

Shaman King, depuis 1998

Des 17 juin, Kôdansha nous propose une réédition tankôbon du manga en 35 opus. À l’origine, Shaman King fut publié entre 1998 et 2004 dans les pages du Shônen Jump. En raison d’un manque de popularité, Shaman king s’est arrêté prématurément. Ce n’est qu’en 2009 que grâce à l’édition Deluxe, Hiroyuki Takei a pu proposer la fin qu’il souhaitait initialement à travers des chapitres inédits. Une suite directe de sa série d’œuvres, l’auteur dessine Shaman King Flowers entre 2012 et 2014 avec un total de six volumes. Puis, en 2018, l’éditeur Kôdansha récupère les droits de la licence afin de proposer une nouvelle suite (Shaman King : The Super Star, en cours avec 4 volumes), des recueils de chapitres supplémentaires (Shaman King Zero) et deux spin-offs (Shaman King Red Crismon et Shaman King Marcos, conçus par Jet Kusamura).

Une réédition est prévue

Suite à la première version de la série en 32 volumes, Shaman King était mis en avant par les éditions Kana avec une réédition en 17 volumes offrant une nouvelle fin de la série. Ils ont également prévu la publication des compilations des nouveaux chapitres, les tomes 2 et 3 pour le 3 juillet. Aussi, Kana propose en parallèle de travailler sur le reste de la série Shaman King Flowers.