Shakira rédige un essai puissant sur la séparation des enfants

2020-10-31

Shakira a écrit un essai puissant sur la séparation des enfants.

Le chanteur de 43 ans – qui est marié à la star du football Gerard Pique – est un ardent défenseur de la justice sociale et s’est associé au magazine TIME pour faire la lumière sur les enfants qui ont été séparés de leurs parents et détenus à la frontière américaine. .

Elle a écrit: «Je suis la fille d’un New-Yorkais né d’immigrants libanais au milieu de la grande dépression économique des années 1930, des immigrants qui, grâce à leur entrée aux États-Unis, ont pu se construire une base solide pour eux-mêmes et leur famille avant qu’ils ne s’installent enfin en Colombie, où je suis né et j’ai grandi.

<< La Colombie est l'un des pays les plus beaux et les plus diversifiés du monde, mais en proie aux inégalités et au manque de mobilité sociale. L'Amérique, en revanche, m'a semblé un endroit qui a toujours été présenté comme un modèle d'égalité des chances et d'aspirations illimitées, où n'importe qui pouvait réussir.

<< Comment, alors, une nation bâtie sur les épaules d'immigrants, une nation qui prétend tenir les valeurs familiales en si haute estime, pourrait-elle avoir des politiques d'immigration aussi incroyablement cruelles? Quelle justification pourrait justifier la séparation des enfants de leur famille, sans avoir l'intention de jamais se réunir eux, alors que les États-Unis se sont vantés d'être une lueur d'espoir pour ceux qui viennent d'endroits où même les besoins de base ou la sécurité ne sont pas une garantie? "

Elle a poursuivi en parlant des 545 enfants, qui ont été séparés de leurs parents sans aucune résolution en vue.

Elle a expliqué: «Dans ‘le pays de la liberté’, il y a 545 enfants maintenant coincés dans le no man’s land, risquant de grandir sans maman ni papa, 545 enfants qui doivent s’endormir sans personne pour les rassurer. qu’ils ne sont pas en danger à un moment donné, 545 enfants qui ne peuvent pas s’embrasser, rire ou avoir aucun contact avec les personnes qu’ils aiment le plus.

«On estime que 60 de ces enfants avaient moins de 5 ans lorsqu’ils ont été séparés de leurs parents pour la première fois. En tant que mère, je pense à mon plus jeune fils, qui a maintenant 5 ans. Je pense à la façon dont il pleure pour moi quand il skine son genou, et la douleur que je ressens si je ne suis pas là pour le réconforter. Qui répond aux cris des enfants laissés sans leurs parents? Je ne peux pas imaginer la douleur que je ressentirais sans savoir où était mon fils et s’il était en sécurité, ou la peur que ces enfants doivent endurer et les cicatrices émotionnelles qui leur sont infligées. «

