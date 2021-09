Shadowplay : la célèbre série thriller dramatique revient ce soir sur Canal+ avec deux nouveaux épisodes

Diffusée depuis la semaine dernière sur Canal+, la célèbre série franco-allemande et canadienne intitulée “Shadowplay” revient ce soir à partir de 21H05 avec deux nouveaux épisodes inédits. De quoi ravir ceux qui ont tout de suite été conquis par les deux premiers épisodes. Mélangeant le genre dramatique et thriller sur fond d’après-guerre, la série met en scène Taylor Kitsch, Tuppence Middleton ou encore Michael C. Hall dans une ville de Berlin totalement ravagée par la Seconde Guerre mondiale. Un thriller sanglant signé par le cinéaste suédois Mans Marlind, à qui l’on doit déjà des titres comme “The Bridge” et “Jour Polaire”. Que nous réserve alors ces nouveaux épisodes ?

“Shadowplay”, c’est quoi déjà l’histoire ?

Pour ceux et celles qui n’ont pas encore eu l’occasion de voir les premiers épisodes de la série, pas de panique. On a prévu de vous résumer l’intrigue en quelques lignes. “Shadowplay” c’est l’histoire d’une ville déchue, celle de Berlin, totalement dévastée par la Seconde Guerre mondiale. La série nous emmène ainsi en 1946, dans une ville en ruines et désormais occupée par les quatre puissances alliées, les Américains, les Britanniques, les Russes et les Français. C’est dans ce chaos qu’on y suit un policier américain de Brooklyn, du nom de Max, envoyé à Berlin-ouest pour créer une police spéciale et monter une équipe de choc.

Cependant, arrivée sur place, il découvre avec horreur ce que la guerre a fait de la ville : prostitution, kidnapping, contrebande, marché noir, 300 000 meurtres enregistrés, près de 200.000 viols signalés en neuf mois et même des pratiques de cannibalisme. De plus, il découvre en même temps que son propre frère, Moritz, est devenu fou de vengeance contre les nazis et s’est transformé en une sorte de tueur en série, exterminateur de nazis.

« Je voulais raconter une histoire sur Berlin en ruines, mais personne ne veut voir ça, c’est déprimant ! Donc j’ai ajouté cet élément criminel comme un moteur », a confié Mans Marlind, le créateur de la série lors d’une interview.

Quels épisodes seront diffusés ce soir ?

Épisode 3 – Rainbow :

Max et Elsie ont finalement retrouver Karin, qui a réussi à échapper à leur vigilance. Max décide alors de rendre visite au supérieur de Moritz, mais il découvre avec stupeur que son frère a déserté l’armée après une intervention de son unité dans le camp de concentration de Dachau. De son côté, Izosimov réussi à localiser le mari d’Elsie. Quant à Moritz, il poursuit son expédition punitive en se rendant sur le lieu de travail de Berta Spiel.

Épisode 4 – Nakam :

Max continue ses recherches pour retrouver un groupe clandestin de Juifs, appelé Nakam. Le groupe a pour objectif d’éliminer les criminels nazis, en espérant obtenir des informations sur Moritz. Elsie de son côté se retrouve à la merci des services de renseignement russes qui ont réussi à capturer son mari disparu, Leopold. Celui-ci ne pourra être libéré qu’en échange d’informations sur Max. Quant à Karin, elle trouve refuge chez le docteur Gladow.

Qui verra-t-on au casting ?

Du côté du casting, nous retrouverons Taylor Kitsch dans le rôle de Max McLaughlin, Tuppence Middleton dans le rôle de Claire Franklin, Michael C. Hall dans le rôle de Tom Franklin, Nina Hoss dans le rôle d’Elsie Garten et Logan Marshall-Green dans celui de Moritz McLaughlin. À leurs côtés, nous verrons également Mala Emde (Karin Mann), Sebastian Koch (Dr. Werner Engelmacher Gladow), Anne Ratte-Polle (Marianne), Maximilian Ehrenreich (Gad), Benjamin Sadler (Leopold Garten), Lena Dörrie (Trude) et encore tant d’autres qu’on vous laisse découvrir au fil des épisodes.

Donc, si vous avez aimé les premiers épisodes de la série diffusés la semaine dernière, rendez-vous de nouveau ce soir sur Canal+ à partir de 21H05 avec deux nouveaux épisodes de “Shadowplay”.