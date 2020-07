Shadow Warrior Dev dévoile son prochain jeu avant l’événement numérique Devolver

Tournage en cours



par Liam Croft Aujourd’hui 13:15

Le développeur derrière Shadow Warrior et Shadow Warrior 2 taquine son prochain projet sur Twitter. Studio Flying Wild Hog a publié une image arborant le texte: « Teaser trailer filming in progress. Quiet please! » Notre conclusion de cet indice est qu’un troisième opus de la franchise Shadow Warrior est imminent – le tweet est même venu du compte officiel de la série plutôt que du profil de l’équipe.

pic.twitter.com/hIygD0MWmX— Shadow Warrior (@ShadowWarrior) 2 juillet 2020

Ce qui rend cela plus intéressant, c’est le fait que Devolver Digital a publié les deux entrées précédentes, et le poids lourd indépendant a sa propre vitrine numérique prévue pour le samedi 8 juillet 2020. Une coïncidence? Nous ne le pensons pas. Dans le spectacle de scène bizarre que Devolver Digital aime mettre en scène chaque année, il y a quelques annonces légitimes pour se passionner. Shadow Warrior 3 est probablement l’un d’entre eux.

Espérez-vous qu’il s’agit en fait d’un troisième jeu Shadow Warrior? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

[source twitter.com, via vg247.com]