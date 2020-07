Shadow Warrior 3 est délicieusement gore dans une nouvelle bande-annonce de gameplay

La série Shadow Warrior est souvent oubliée, mais c’est une franchise d’action à la première personne très divertissante. Il est sur le point d’obtenir son troisième opus, et bien qu’il n’ait pas encore été annoncé pour PlayStation 4 – ou PS5 – nous ne pouvons pas nous empêcher d’être excités.

Jetez un œil à cette toute nouvelle bande-annonce de gameplay et dites-nous que cela ne ressemble pas à un bon moment. Il y a des conceptions ennemies absolument folles ici, et c’est merveilleusement coloré, humoristique et violent. Cela ressemble presque aux jeux DOOM récents.

Étant donné que les deux jeux précédents sont arrivés sur PS4, il est probablement sûr de supposer que Shadow Warrior 3 se dirigera vers le matériel de Sony à l’avenir. Que pensez-vous de cette bande-annonce? Êtes-vous intéressé par cette suite loufoque? Obtenez ces gloires tuées dans la section des commentaires ci-dessous.