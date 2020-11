Shadow Empire, le meilleur jeu 4X dont vous n’avez pas entendu parler, arrive sur Steam en décembre

in

Bonne nouvelle, fans de stratégie: l’un des jeux les plus intéressants de cette année arrivera prochainement sur Steam. C’est Shadow Empire, un mélange fascinant de 4X, de wargames et de RPG, et il arrivera sur Steam le 3 décembre.

Shadow Empire est déjà sur notre liste des meilleurs jeux 4X à jouer cette année, et cela vaut la peine d’être vérifié – en particulier si vous avez de bons souvenirs de classiques comme Alpha Centauri de Sid Meier. Cela peut ressembler à un retour aux années 90 avec ses graphismes croquants de style DOS, mais Shadow Empire a quelque chose pour tout le monde: il y a un système de combat complexe tiré des wargames, la gestion des ressources stratégiques et l’exploration des jeux 4X, et même le développement des personnages. couche que vous vous attendez à trouver dans Crusader Kings III. Il tire même de Dwarf Fortress dans son processus de génération de monde diaboliquement détaillé au début de chaque match.

Depuis son lancement plus tôt cette année, Shadow Empire n’est disponible que dans la boutique Matrix Games. Ce qui est bien avec cet arrangement, cependant, c’est que si vous avez acheté le jeu directement, vous recevrez également une clé Steam lorsque la version Steam sera disponible.

Voici la bande-annonce:

Le lancement Steam de Shadow Empire s’accompagne d’une mise à jour majeure du jeu qui ajoute des forces aériennes à l’apocalypse post-science-fiction. Vous devrez prendre en compte les caractéristiques de votre planète lorsque vous commencerez à construire une force aérienne, remarquez – les planètes peuvent avoir une gravité relative élevée ou faible, ou vous pourriez opérer sur une planète qui n’a pas d’atmosphère. Ces facteurs détermineront tous l’importance du combat aérien dans votre jeu et la manière dont il se déroulera quand il le fera.

Les propriétaires de la version Matrix et de la nouvelle édition Steam de Shadow Empire recevront ce patch lorsque le jeu arrivera sur Steam le 3 décembre.

