Shadow Arena – Le titre de Hero Action Battle Royale annoncé sur PS4

Pearl Abyss a annoncé aujourd’hui que son titre de Battle Royale Hero-Action Arène de l’ombre est développé pour PlayStation 4 et Xbox One. Les propriétaires de la version Steam peuvent également s’attendre à un nouveau héros – Gorgath – qui sera plus tard également représenté dans la version console.

Gorgath, le nouveau et douzième héros de Arène de l’ombre, est un alchimiste qui peut invoquer des roches pour attaquer les ennemis et défendre leur position. Il choisit les attaques de pierre sur de longues distances ou à proximité des attaques AOE. Sa compétence principale Pierre d’alchimie de la terre peut emporter les ennemis avec les forces terrestres et les endommager avec des explosions.

Grace à Alchimie interdite il peut produire des objets aléatoires tels que des objets consommables, des armures et des armes. Plus sa compétence est élevée, meilleurs sont les objets fabriqués. La capacité la plus dévastatrice de Gorgath porte le nom Tempête de roche et représente un ouragan rempli de pierres qui blesse les ennemis autour d’eux et crée un buff de défense de dix secondes.

De plus, le système de jeu actuel a été amélioré en séparant le niveau du système de classement. Des points de classement peuvent désormais être gagnés après chaque match pour déterminer le classement actuel. Les joueurs ont désormais une meilleure idée de la progression en jouant.

Quand Arène de l’ombre sorti pour PS4 et Xbox One n’est pas connu.