Shadow and Bone saison 2 : Ben Barnes annonce une excellente nouvelle sur la suite de La Saga Grisha sur Netflix

La saison 2 de Shadow and Bone commencera bientôt à être tournée, révèle la star Ben Barnes. La saison 1 de la série Netflix est sortie en avril 2021 et a été largement acclamée, et la saison 2 a été confirmée peu de temps après. La série adapte deux séries de romans fantastiques pour adolescents de l’auteure Leigh Bardugo, qui se déroulent dans le même univers et sont connus sous le nom de Grishaverse : la trilogie qui commence avec Shadow and Bone en 2012 et la duologie qui débute avec Six of Crows en 2015.

L’histoire suit une adolescente orpheline nommée Alina Starkov, qui découvre un pouvoir qui fait d’elle la seule personne capable de sauver son monde d’une force obscure appelée le Pli d’ombre. Mais pour être à la hauteur de ce potentiel, elle doit faire face à d’autres personnages qui tentent de la capturer ou de la tuer, ainsi qu’essayer de retrouver et de sauver son meilleur ami d’enfance, Mal.

Les livres ont été largement acclamés par la critique, et la série télévisée s’est également très bien comportée, Netflix annonçant que 55 millions de foyers ont regardé Shadow and Bone dans les 28 premiers jours de sa sortie. La série met en vedette Barnes dans le rôle du méchant Darkling, Jessie Mei Li dans celui d’Alina Starkov, Archie Renaux dans celui de Mal et Freddy Carter dans celui de Kaz Brekker. Elle a été développée pour Netflix par Eric Heisserer, un scénariste de longue date connu pour son travail sur Arrival, qui a été nommé aux Oscars.

On sait peu de choses sur la saison 2 de Shadow and Bone, si ce n’est la confirmation que d’autres épisodes sont en route, mais d’après les récents commentaires de Barnes, il est clair que le tournage devrait commencer bientôt. Deadline rapporte que le Londonien a célébré son 40e anniversaire et s’est tourné vers l’avenir de sa carrière.

“J’ai travaillé sur l’anthologie d’horreur de Guillermo del Toro, Cabinet de curiosités,” dit Barnes, et je vais reprendre la saison 2 de Shadow and Bone.”

Les commentaires de l’acteur anglais ne donnent aucune indication sur le moment où le tournage pourrait avoir lieu, et le reste de l’interview suggère que la musique est la priorité dans sa vie en ce moment. Barnes s’est fait connaître en jouant le rôle du personnage titulaire dans le film Les Chroniques de Narnia (2008) : Prince Caspian, et a également joué un rôle important dans Westworld, apparaissant dans les trois saisons de la série à succès de science-fiction de HBO. L’acteur n’est pas non plus étranger à la musique, puisqu’il a enregistré des chansons pour les bandes originales des films dans lesquels il est apparu depuis 2008.

Quiconque a lu les romans du Grishaverse a probablement une assez bonne idée de ce à quoi s’attendre dans Shadow and Bone saison 2, mais cela ne signifie pas que les showrunners ne s’écarteront pas du matériau source. L’histoire de Bardugo est d’une portée épique et il serait difficile d’en transmettre efficacement tous les éléments dans une série, d’autant plus que la série adapte plusieurs romans à la fois. Shadow and Bone saison 2 sera sans aucun doute l’une des sorties Netflix les plus attendues, et bien que Barnes ne donne aucun indice sur la date de début du tournage, les fans croisent les doigts pour une date de sortie en 2022.