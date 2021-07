Sexy Beasts sur Netflix : que nous réserve cette nouvelle émission dating et ses masques incroyables ?

Comment faire quand on est célibataire et qu’on ne peut pas voir le visage de celui ou celle avec qui on a un rencard ? Eh bien, c’est le nouveau concept de la nouvelle émission dating assez folle et dérangeante de Netflix intitulée « Sexy Beasts ». Après trois semaines avec « Love Is Blind », le géant américain du streaming relance la machine de l’amour avec une nouvelle émission de rencontre qui sera disponible dès ce 21 juillet sur la plateforme. Et cette fois-ci, les participants seront masqués. Là quand on dit masqués, il ne s’agit pas du tout de simples masques, mais tout un attirail digne des grandes productions hollywoodiennes. Cette folle idée provient d’une création britannique de 2014 diffusée à l’époque sur la BBC Three et a par la suite été mise en vente pour finir chez Netflix. Mais, que nous réservent alors les six épisodes que compose ce nouveau show ?

« Sexy Beasts », c’est quoi le concept ?

Tomber amoureux de quelqu’un, non pas de son apparence, mais de sa personnalité et de son cœur est comme nous le savons surement une histoire vieille comme le monde. C’est un peu comme ce que nous avons pu voir dans des contes pour enfants du genre de « La Belle et la Bête », dans lequel une jeune femme est obligée de vivre avec une bête hideuse, féroce et poilue pour ensuite tomber amoureuse de la créature malgré son apparence. Puis finalement, elle découvre que c’était l’œuvre d’une sorcière et qu’en réalité sa bête est en fait un beau prince.

C’est exactement ce que nous allons voir dans « Sexy Beasts », sauf que tous les participants incarnent ici le rôle de la bête puisqu’ils seront tous masqués. Du rhinocéros aux insectes en passant par un castor, un dauphin ou même le diable, on aura droit à un vrai défilé. Les participants que ce soit les hommes ou les femmes devront ainsi se présenter à leurs rendez-vous en portant sur eux une énorme quantité de maquillage à effets spéciaux. Ils devront ainsi tenter d’établir le lien en mettant de côté l’attirance physique, à l’exception de la couleur des yeux ou également dans certains cas, l’apparence générale de la bouche intérieure. C’est aussi l’occasion pour les participants d’apprendre à connaître une personne en faisant abstraction de son apparence monstrueuse.

Aucun d’eux ne pourra enlever leur masque jusqu’à ce qu’un participant soit éliminé du concours de drague ou parce qu’il a gagné ou aussi parce qu’il a choisi son gagnant. Chaque épisode va ainsi nous présenter un célibataire qui aura droit à trois prétendants. Le célibataire devra alors faire son choix après ses trois rendez-vous sur la seule base de ses ressentis. Avec différentes activités comme la sculpture, la chasse, les manèges, tout cela devra se terminer par une cérémonie d’élimination dramatique devant la cheminée d’un manoir. Et d’après la bande-annonce que nous avons pu voir, certains d’entre eux vont repartir avec le grand amour et d’autres non. On vous laisse donc découvrir directement la suite de ces folles rencontres entre les bêtes sur Netflix.

Qui sont les participants ?

Pour ne pas gâcher la surprise, la production n’a encore rien dévoilé en ce qui concerne l’identité réelle des célibataires et des prétendants. Toutefois, on sait qu’ils seront déguisés en taureau, panda, oryctérope, rhinocéros, épouvantail, dauphin, diable, rouleau bleu, requin-marteau, insecte, castor, zombie, souris, loup, mandrill, guépard, hibou, Frankenstein et même en momie.

Qui a créé les masques de « Sexy Beasts » ?

Il est évident que les masques et tout le maquillage à effets spéciaux des participants sont incroyablement bluffants et il est impossible de savoir qui pourrait se cacher derrière.

Ces merveilles ont été créées par KM Effects, la société de Kristyan Mallett, un concepteur de maquillage prothétique très célèbre à Hollywood. Ils ont ainsi réalisé 48 designs uniques pour transformer complètement les participants.

Sexy Beasts | Official Trailer | Netflix

Lire cette vidéo sur YouTube

Sachant que chaque pièce du visage ne pouvait être utilisée qu’une seule fois et que l’entreprise qui fournissait les prothèses ne savait pas quels concurrents seraient éliminés après le premier rendez-vous, l’équipe a décidé de créer 148 pièces individuelles soit l’équivalent de trois jours de tournage de prothèses pour chaque personne.

Donc, si vous aimez les émissions de rencontre ou si vous voulez juste voir la beauté de ces fameux masques, rendez-vous dès aujourd’hui sur Netflix pour la première saison de « Sexy Beasts ».