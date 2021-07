Sexy Beasts sur Netflix : A quoi ressemble le casting dans la vraie vie ?

in

La nouvelle série de rencontres de Netflix, Sexy Beasts, inspirée d’une série britannique du même nom, a été diffusée pour la première fois le 21 juillet et a déjà connu un succès immédiat auprès des téléspectateurs du monde entier. L’émission adopte une approche plutôt bizarre et unique de la recherche de l’amour, en examinant si les participants tombent amoureux l’un de l’autre en se basant uniquement sur la chimie et la personnalité.

Attention cet article contient des spoilers sur la saison 1 de Sexy Beasts

Sexy Beasts habille tous ses acteurs d’un maquillage élaboré et de prothèses avant de les envoyer à leurs rendez-vous. Dans chaque épisode, le candidat principal va à trois rendez-vous différents. Finalement, les candidats font leur sélection finale, choisissant la personne avec laquelle ils ont ressenti une réelle connexion. Et c’est seulement à ce moment-là qu’ils peuvent voir à quoi ils ressemblent vraiment. C’est un peu comme Mask Singer et L’amour est aveugle combinés en une seule émission !

Voici une présentation de tous les membres du casting de la saison 1 de Sexy Beasts, avec leur apparence avec et sans maquillage.

Emma la diablesse

Emma est la première concurrente de Sexy Beasts à devoir choisir entre trois célibataires éligibles masqués. La mannequin de New York espère trouver une vraie romance dans l’émission de Netflix et, pour une fois, elle est heureuse de ne pas être approchée par un homme uniquement sur la base de son physique.

Adam la souris

Adam est l’un des trois chanceux qui espèrent charmer Emma pour un autre rendez-vous dans l’épisode 1. Adam aime porter des parfums de femmes pour les courtiser car il pense que les dames reconnaîtront ces fragrances.

Archie l’homme de pierre

Dans l’épisode 1, Archie est un autre prétendant potentiel pour Emma. Ce gentleman britannique est originaire du Gloucestershire. Quand il ne participe pas à une émission de rencontres loufoques, il est étudiant. Il révèle qu’il aime y aller doucement quand il s’agit des femmes et qu’il recherche une femme dotée d’un bel intellect.

Bennett le mandrill

Le dernier, mais non le moindre, est Bennett, un autre homme en lice pour un deuxième rendez-vous avec Emma. Ce joueur de volley-ball de San Diego cherche à se connecter avec quelqu’un sur un niveau physique très puissant. Le Californien aux cheveux longs sera-t-il celui qui se rapprochera le plus d’Emma ?

James le Castor

Le principal candidat de l’épisode 2 est James. Ce technicien de laboratoire de Los Angeles cherche à trouver un partenaire parmi trois candidates. Lorsqu’il s’agit de trouver un intérêt amoureux potentiel, ce célibataire sûr de lui met en avant son physique unique.

Amber la Pixie

Amber est le premier intérêt amoureux que le public rencontre dans l’épisode 2. Originaire de Caroline du Nord, elle sert actuellement dans l’armée et espère que son apparition dans Sexy Beasts mettra fin à sa période d’inactivité.

Alexis le léopard

Alexis est une chanteuse et une étudiante en droit vivant à New York. Après avoir trouvé le milieu des rencontres new-yorkais décevant, Alexis s’est dit qu’il n’y avait pas de meilleur moyen de trouver le véritable amour que de participer à une émission de rencontres non conventionnelle.

Tamiko the Zombie

La troisième femme de l’épisode 2 à chercher une relation amoureuse avec le Castor est Tamiko. Tamiko, qui vit à San Francisco, a eu pas mal de premiers rendez-vous mais pas beaucoup de seconds. Peut-être que cette Californienne, qui travaille dans le domaine des drones, trouvera un partenaire et n’aura plus besoin d’aller à des premiers rendez-vous.

Kariselle le panda

Kariselle du New Jersey est la chanceuse qui a le choix entre trois hommes célibataires dans l’épisode 3 de Sexy Beasts. L’animatrice professionnelle de soirées et de concours de beauté n’hésite pas à dire à ses partenaires ce qu’elle veut exactement. Kariselle est prête à trouver quelqu’un avec qui s’installer et se marier. Va-t-elle trouver une bête sexy qui est prête pour tout cela ?

Ethan l’homme de fer blanc

Ethan est l’un des prétendants potentiels de Kariselle. Lorsqu’il n’est pas déguisé en personnage tout droit sorti du Magicien d’Oz, il travaille dur en tant que biologiste marin. Ethan nous confie qu’il adore la plongée en apnée et le hockey subaquatique. Ses manières charmantes séduiront-elles Kariselle ?

Tyler l’extraterrestre

Tyler, selon Looper, admet dans l’émission qu’il n’est peut-être pas la plus belle personne de la pièce, mais il “travaille avec ce qu’il a”. L’agent de sécurité, qui est également mannequin, est un vrai canon, à notre avis, quand il n’est pas lourdement recouvert de maquillage alien. Cet étalon extraterrestre réussira-t-il à obtenir un deuxième rendez-vous avec Kariselle ?

Josh le taureau

Josh est le troisième et dernier célibataire sélectionné pour faire tomber Kariselle à ses pieds. Lors de son entretien de présentation, Josh s’est décrit comme un reclus, mais il espère trouver l’amour de sa vie pendant l’émission. Nous souhaitons bonne chance à l’ingénieur d’Atlanta !

Ibrahim le loup

Dans l’épisode 4, Ibrahim, un danseur professionnel qui est aussi un graffeur, partage son temps entre New York et Londres. Le jet-setter est prêt à trouver sa reine dans l’émission et à laisser tomber la vie de célibataire.

Bella le dinosaure

Bella sera le premier intérêt amoureux qu’Ibrahim rencontrera. Cette Londonienne révèle que sa vie amoureuse est un désastre car les hommes qui l’approchent ne s’intéressent qu’à son physique et ne prennent pas le temps de la connaître. Eh bien, il semble que le rôle de candidate dans Sexy Beasts soit parfait pour Bella.

Gabi la chouette

Gabi, une étudiante vétérinaire de Virginie-Occidentale, est un autre membre célibataire du casting qui cherche à séduire Ibrahim dans Sexy Beasts. Gabi dit qu’elle n’est pas du genre à glisser à droite ou à gauche sur quelqu’un et qu’elle n’est pas fan des rencontres en ligne.

Karissa le Troll

Karissa a certainement l’une des transformations de personnage féminin les plus effrayantes de tous les membres du casting de Sexy Beasts. Cette coach de vie texane pense que l’on peut en apprendre beaucoup sur la personne que l’on fréquente par son apparence. Eh bien, si c’est vraiment ce qu’elle pense, elle risque de ne pas obtenir de deuxième rendez-vous dans cette émission.

Nina le dauphin

Dans l’épisode 5, Nina a fait le voyage de San Diego au Royaume-Uni pour chercher l’amour. Elle révèle qu’elle est à la recherche d’un cow-boy, et même si aucun de ses prétendants ne sera déguisé en vrai cow-boy, elle pourrait bien trouver quelqu’un avec qui partir au soleil couchant.

Mick le Rhinocéros

Mick est toujours en quête d’amour et d’aventure. Ce praticien de la santé holistique saura-t-il séduire Nina ? Mick dit dans son introduction qu’il est un cow-boy spirituel, alors peut-être sera-t-il choisi pour ce deuxième rendez-vous.

Dominic la mante

Dominic, un mannequin de Londres, est un autre membre du casting en lice pour Nina dans l’épisode 5 de Sexy Beasts. Il dit que cette personnalité gagnante est ce qui attire le plus les gens, alors nous verrons si cela fonctionne avec Nina.

Dustin l’épouvantail

Dustin pourrait bien être le cow-boy que Nina recherche. Cet étudiant texan monte à cheval et porte toujours des bottes de cow-boy. Il sera intéressant de voir si Dustin peut courtiser Nina et être le cow-boy dont elle a besoin.

Kelechi le coq

Dans la saison 1 de Sexy Beasts, le dernier membre du casting à choisir un potentiel intérêt amoureux est Kelechi. L’étudiant en pharmacie du Tennessee est célibataire depuis deux ans et espère qu’il aura une touche avec quelqu’un pendant l’émission.

Lilly la sorcière

Lilly est un vrai mannequin, mais qui le saurait en la regardant dans Sexy Beasts ? Elle espère rencontrer quelqu’un qui s’intéresse autant à sa personnalité qu’à son physique.

Cassie la grenouille

Cassie est le premier intérêt amoureux canadien dans Sexy Beasts et révèle qu’elle n’a pas eu de rendez-vous galant depuis deux ans. Elle révèle qu’elle n’a pas eu de rendez-vous depuis deux ans. Espérons que le fait d’être membre du casting de l’émission la remettra dans le bain.

Martha le renne

Martha est la dernière concurrente avec laquelle Kelechi ira à un rendez-vous avant de choisir quelqu’un pour un second rendez-vous. La Britannique vit à Southampton et espère tenir Kelechi en haleine avec sa gouaille.

Vous pouvez regarder l’intégralité de la saison 1 de Sexy Beasts dès maintenant en streaming sur Netflix.