Sex Education saison 4 : tout savoir sur la suite de la série (date de sortie, casting, intrigue…)

Sex Education place les élèves du lycée Moordale à l’avant-plan alors qu’ils explorent leur sexualité naissante. La « clinique sexuelle » non officielle de ses camarades de classe de sixième année, Otis et Maeve, entame une révolution sexuelle positive qui fait expérimenter aux élèves et les administrateurs de l’école se sentent décidément nerveux. La saison 3 suit l’une des années les plus tumultueuses à ce jour, l’école adoptant des pratiques disciplinaires sévères pour freiner les adolescents, et des changements effrayants et permanents semblent prendre effet.

Les fans de la série attendent avec impatience de voir ce qui se passera ensuite. Autant que nous aimerions, pouvons-nous espérer revoir Moordale et son entourage excentrique ? Voici tout ce que nous savons sur la saison 4 de Sex Education.

Date de sortie de la saison 4 de Sex Education

La saison 3 de Sex Education a été diffusée le 17 septembre 2021 sur Netflix. Toute la saison de 8 épisodes, chacun d’une durée d’environ 50 minutes, sont diffusés simultanément partout dans le monde.

En ce qui concerne la saison 4, il n’y a eu aucun rapport officiel indiquant si elle a été éclairée ou non. Cependant, étant donné que la saison 3 est sortie récemment, nous pouvons toujours nous attendre à recevoir de bonnes nouvelles de Netflix dans les mois à venir. Le renouvellement des saisons suivantes de l’émission a été annoncé environ un mois après la date de première des saisons précédentes (la saison 2 a été créée le 17 janvier 2020 et la saison 3 a été annoncée le 10 février 2020). Le temps intermédiaire est probablement utilisé par la plate-forme de streaming pour évaluer l’audience de la saison la plus récente de la série.

Compte tenu du grand nombre de fans mondiaux et des critiques élogieuses que Sex Education a recueillies au fil des ans, il y a de fortes chances que son nombre de téléspectateurs pour la saison 3 soit stellaire. Cependant, ce qui ne peut être ignoré, ce sont les principaux tournants de l’intrigue qui prennent effet dans la finale de la saison 3, ce qui laisse fortement entendre qu’une saison potentielle 4 verra des changements importants dans son scénario.

Dans une interview, Asa Butterfield, qui interprète le personnage central de la série, Otis, a confirmé l’ambiguïté concernant le potentiel d’une saison à venir, en déclarant :

« J’adorerais faire une quatrième saison parce que nous nous amusons tellement dans cette série. En même temps, nous le faisons depuis trois ans maintenant, et je serais heureux de dire au revoir à ces personnages… Il faudra voir.

Asa a également mentionné qu’un spin-off bien pensé de la série pourrait être une bonne idée, mais ce qu’il aimerait vraiment serait un film de Noël Sex Education. Qui ne le ferait pas !

Si la série obtient bientôt le feu vert pour une autre saison et que la production se déroule sans heurts, nous pouvons nous attendre à voir la saison 4 de Sex Education vers la fin 2022.

Casting de la saison 4 de Sex Education

La saison 3 présente tous les personnages que nous connaissons et aimons, dont Otis (Asa Butterfield), sa mère Jean (Gillian Anderson), Eric (Ncuti Gatwa), Maeve (Emma Mackey), Adam (Connor Swindells), Jackson (Kedar Williams-Stirling ), Aimee (Aimee Lou Wood), M. Groff (Alistair Petrie), Lily (Tanya Reynolds) et Ola (Patricia Allison). Les personnages secondaires incluent Jakob (Mikael Persbrandt), Colin (Jim Howick), Ruby (Mimi Keene), Steve (Chris Jenks), Anwar (Chaneil Kular), Emily (Rakhee Thakrar), Maureen (Samantha Spiro), Rahim (Sami Outalbali) ), Viv (Chinenye Ezeudu) et Erin (Anne-Marie Duff), la mère de Maeve.

Une saison potentielle 4 aura probablement tous les membres de la distribution mentionnés reprenant leurs rôles, et nous pouvons également nous attendre à voir quelques nouveaux membres de la distribution rejoindre la vaste liste de la série.

Intrigue de la saison 4 de Sex Education

La saison 3 trouve le lycée Moordale sous un nouveau directeur, qui instaure rapidement de nouveaux codes vestimentaires sévères et peint l’école d’un gris sombre (au propre comme au figuré). Cependant, les élèves perpétuent la culture sexuelle positive de leur école et la défendent même lorsqu’elle est menacée. Leurs appels en faveur d’un environnement sûr où ils peuvent explorer leur corps et leur sexualité sans être humiliés se répandent et conduisent à des manifestations dans les écoles du pays.

Cependant, les investisseurs de Moordale cessent de financer l’école, ce qui fait dire à ses étudiants que leur école sera fermée. Maeve obtient une aide financière de dernière minute de sa mère et, dans les dernières scènes de la saison 3, part pour un programme universitaire aux États-Unis après avoir dit au revoir à Otis.

Une potentielle saison 4 verra probablement Maeve revenir à un moment donné, mais nous pouvons nous attendre à la voir dans un nouvel avatar éventuellement américanisé. Sa dynamique de volonté avec Otis s’étend également sur trois saisons, et aussi alléchante soit-elle, nous pouvons nous attendre à ce qu’elle soit convenablement modifiée, l’une d’entre elles étant probablement dans une relation solide. La vie familiale d’Otis sera également sensiblement différente avec l’introduction de sa petite sœur, Joy, à qui Jean accouche à la fin de la saison 3.

La potentielle saison 4 pourrait même avoir lieu après un saut temporel important, les étudiants de Moordale étant désormais à l’université et se réunissant peut-être pour l’été dans leur ville natale. Bien sûr, avec l’école sur le point de fermer et Maeve qui s’éloigne, toute itération à venir de l’émission adoptera un format résolument différent. La seule chose dont nous pouvons être sûrs, c’est que les personnages centraux et leurs expériences charnelles resteront toujours aussi divertissants.