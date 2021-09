Sex Education saison 4 : Que va-t-il arriver à Maeve dans la prochaine saison de la série Netflix ?

in

La saison 3 de Sex Education a laissé les fans en suspens en ce qui concerne la relation entre Maeve et Otis et beaucoup se demandent si Maeve est vraiment partie pour de bon ou si elle va revenir.

La troisième saison de Sex Education est maintenant sur Netflix et il y a eu un tournant dramatique dans la relation entre Otis Milburn (Asa Butterfield) et Maeve Wiley (Emma Mackey). Maeve a décidé de partir après avoir accepté une place dans un programme pour surdoués et beaucoup se demandent ce qui va lui arriver.

Sex Education : la saison 3 a pris une tournure dramatique qui va changer l’avenir de la série

Après avoir réglé et mis au clair tout ce qui s’est passé dans la saison 2 en entamant une relation officielle, Maeve reçoit la nouvelle qu’elle a été acceptée dans un programme pour personnes douées et talentueuses aux États-Unis et que sa meilleure amie Amy (Aimée Lou Wood) l’a convaincue d’y aller.

Maeve rendit visite à Otis pour lui dire au revoir, mais promit qu’ils se reverraient une autre fois au lieu d’un adieu brutal. Cependant, cela n’a pas empêché les fans de se demander si son voyage allait affecter leur relation.

À ce stade, on ne sait pas si Maeve apparaîtra dans une éventuelle quatrième saison de Sex Education qui doit encore être confirmée par Netflix, mais il est possible que l’histoire la suive en Amérique alors qu’elle tente de réaliser ses rêves.

Il y a aussi la question de savoir si le couple trouvera l’amour ailleurs pendant leur temps de séparation. Otis a déjà exploré une relation avec Ruby (Mimi Keene), il n’y a donc aucune raison pour qu’il ne cherche pas à nouveau ailleurs.

Cependant, ayant finalement trouvé la fille de ses rêves, il est peu probable qu’il cherche une romance avec quelqu’un d’autre, mais comme rien n’a encore été révélé, nous ne pouvons qu’attendre la confirmation d’un autre épisode de Sex Education.