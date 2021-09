Sex Education saison 3 : récap avant de regarder la suite sur Netflix

Sex Education est une comédie dramatique britannique qui se déroule au lycée de Moordale où les hormones sont élevées et Otis, un étudiant socialement maladroit qui a une mère qui est conseillère en relations et intimité, décide de commencer à donner des conseils sexuels à ses camarades de classe. pour de l’argent. Le plan est un succès instantané, mais le fait que sa flamme secrète et paria de classe Maeve soit également son partenaire commercial commence à rendre les choses difficiles. Il semble à Otis que tout le monde autour de lui se lance dans leurs voyages sexuels, et il a tout à fait raison.

Le spectacle détaille dans toute sa gloire maladroite la vie amoureuse des étudiants de Moordale tout en explorant les doutes, les frustrations et les moments douloureux qui les accompagnent. Otis a parcouru un long chemin au cours des deux premières saisons de la série, mais parfois, suivre ses propres conseils est la chose la plus difficile à faire, comme le découvre à plusieurs reprises notre leader incertain. Jetons un coup d’œil à ce qui se passe dans les saisons 1 et 2 de Sex Education.

Attention spoilers sur les saisons 1 et 2 de Sex Education

Résumé et récap des saisons 1 et 2 de Sex Education

Otis vit avec sa mère Jean, une sexothérapeute qui mortifie régulièrement son fils avec ses discussions ouvertes sur le sexe. En conséquence, son fils socialement maladroit reste perpétuellement effrayé par l’acte, et la saison 1 s’ouvre avec lui discutant avec son meilleur ami Eric de la façon dont il ne s’est jamais masturbé. Nous sommes ensuite présentés à Maeve, le paria de la classe lunatique et intelligent qui se rend compte qu’Otis – peut-être après des années d’écoute des séances de thérapie de sa mère – est étonnamment bon pour donner des conseils d’intimité également, en particulier à leurs camarades de classe adolescents désemparés.

À court d’argent et originaire d’un foyer en difficulté, Maeve démarre une entreprise de conseil clandestine avec Otis, qui n’est que trop heureux d’interagir avec la fille la plus impopulaire (d’une manière badass) de la classe. Cependant, il cache frénétiquement ses vrais sentiments pour elle, sachant qu’un garçon comme lui n’aurait jamais de chance avec quelqu’un comme Maeve (qu’il décrit comme une lionne par rapport à sa souris).

Alors que les affaires prospèrent, le meilleur ami d’Otis, Eric, a ses propres monstres à combattre, en particulier celui sous la forme de l’intimidateur de classe Adam, qui terrorise le garçon chaque fois qu’il en a l’occasion. Cependant, il est bientôt révélé qu’Adam, le fils du directeur de l’école, M. Groff, n’est pas sûr de lui et agit comme un moyen de rébellion contre son père dominateur.

Après plusieurs avertissements pour ses méfaits scandaleux – qui incluent l’exposition à l’ensemble du corps étudiant pendant la récréation – Adam est finalement expulsé par son père et envoyé à l’école militaire. À la fin de la saison 1, Eric commence aussi à embrasser sa sexualité et se dresse enfin contre sa propre famille conservatrice et s’exprime avec son sens vestimentaire flamboyant lors du bal annuel de l’école.

Maeve et Otis deviennent de plus en plus proches, mais les choses restent amicales, aucun d’eux ne partageant leurs vrais sentiments. Enfin, lorsque Maeve découvre qu’Otis a aidé le sportif de l’école, Jackson, à la courtiser, elle rompt leur amitié. Otis, bien que pas complètement au-dessus de son ancien partenaire commercial maussade, et après une expérience ratée avec la bizarre et curieuse Lily, commence à sortir avec Ola, qui a récemment rejoint l’école.

À sa grande horreur, sa mère – connue pour son style de vie sans engagement – ​​commence alors à sortir avec le beau père d’Ola, Jakob. Une visite de l’ex-mari de Jean, le père d’Otis, Rémi, rend les choses encore plus stressantes dans la saison 2, et Jean et Jakob finissent par rompre. Ola aussi se rend compte qu’Otis n’en a pas fini avec Maeve et rompt avec lui, laissant le conseiller sexuel adolescent du lycée plus confus que jamais.

Maintenant, dans leur dernière année, le chaos règne alors que les étudiants de Moordale commencent à explorer sérieusement leur sexualité. Une peur de la chlamydia à l’échelle de l’école oblige les administrateurs de l’école à embaucher un conseiller pour guider les étudiants dans de telles questions, et à sa grande horreur, Otis trouve le travail offert à sa mère. Cependant, M. Groff conteste l’approche ouverte d’esprit de Jean et, en proie à l’effondrement de son propre mariage, sabote le travail de Jean en volant ses notes sur les étudiants et en les divulguant secrètement. Bientôt, tous les secrets les plus profonds des étudiants de leurs séances avec Jean sont révélés au grand jour et le conseiller est congédié. Malheureusement pour Otis, elle découvre également l’entreprise clandestine de conseil que son fils dirige à l’école.

Fin de la saison 2 de Sex Education : Otis et Maeve se réunissent-ils ? Perd-il enfin sa virginité ?

Alors que la saison 2 commence à se terminer, les choses deviennent de plus en plus chaotiques. Dans le but de prouver un point, Otis organise une fête à la maison qui fait boule de neige et détruit pratiquement leur maison, à la grande horreur de sa mère. Elle confronte son fils à propos de ses conseils contraires à l’éthique à l’école, ce qui conduit à une dispute entre les deux. Récemment licenciée de son poste de conseillère scolaire, Jakob manquant et maintenant ne parle plus avec son fils, le comportement calme et recueilli de Jean s’effondre enfin, et elle éprouve des symptômes de ce qu’elle pense être le début de la ménopause. Cependant, une visite chez le médecin réserve une surprise car on lui dit qu’elle est, en fait, enceinte.

La saison 2 se termine par la pièce de théâtre annuelle de l’école – une interprétation futuriste et scandaleusement érotique de Roméo et Juliette à laquelle assistent tous les parents et les administrateurs scolaires atterrés. Pendant la représentation, M. Groff s’effondre et blâme publiquement Jean pour le comportement obscène des élèves. Otis, cependant, défend Jean, et la mère et le fils se réconcilient, bien que le premier ne révèle pas sa grossesse et son demi-frère imminent au lycéen.

Mr.Groff, lui aussi, se retrouve suspendu pour son emportement, et son fils Adam, enhardi, annonce enfin devant le corps étudiant choqué son amour pour Eric. Otis laisse enfin à Maeve un message vocal, s’excusant et lui avouant son amour pour elle. Cependant, lorsqu’il va à sa rencontre dans sa caravane, elle n’est pas à la maison et il s’éloigne sans pouvoir lui parler face à face.

Par conséquent, la relation imminente entre Maeve et Otis, une fois de plus, reste incroyablement hors de portée pour les deux. Un mauvais timing et des opportunités manquées semblent définir leur dynamique, et la finale de la saison 2 ne fait que renforcer cette notion. Otis manque à Maeve de quelques minutes seulement lorsqu’il arrive à sa caravane et parle à sa voisine du message vocal émotionnel qu’il lui a laissé.

Le voisin, qui se révèle également avoir des sentiments pour Maeve, supprime ensuite secrètement la messagerie vocale d’Otis de son téléphone, supprimant toute trace des excuses sincères et de la proposition du garçon maladroit à la fille qu’il aime. Maeve reste donc amère envers Otis et semble avoir renoncé à ce qu’ils se réunissent tous les deux.

Otis, cependant, parvient à perdre enfin sa virginité dans la saison 2, même si c’est quand il s’y attend le moins. Après s’être saoulé aveuglément à sa fête à la maison, notre héros se réveille le lendemain matin pour se retrouver nu à côté de Ruby, l’une des filles les plus snob et les plus populaires de sa classe. Le moment de panique, associé à une forte gueule de bois, ne fait qu’empirer lorsqu’ils ne se souviennent plus s’ils ont utilisé une protection et conduit à une visite maladroite chez le pharmacien. Cependant, ils parlent finalement autour d’un soda, et bien qu’il n’y ait clairement pas d’amour entre les deux (Ruby prétend avoir envie de garçons «nerdy» quand elle se sent triste, ce à quoi elle attribue la rencontre), Otis fait finalement l’acte.