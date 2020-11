Sex Education Saison 3: date de sortie prévue, distribution, intrigue et plus de détails

– – – La saison 3 de l’éducation sexuelle a amené tout le monde à garder son CV. L’émission tourne autour de la vie d’adolescents cherchant à localiser leur sexualité et ce dont ils ont besoin dans leur mode de vie sexuel au milieu de l’amour du lycée et du drame adolescent. Jusqu’à présent, la série n’avait eu que deux saisons et figurait dans la liste des dix meilleurs de 2019 au Royaume-Uni et aux États-Unis. NEWS 🍆: Sex Education S3 est officiellement en production pic.twitter.com/dj1pqdHqau— Netflix Royaume-Uni et Irlande (@NetflixUK) 9 septembre 2020 Date de sortie de la saison 3 de l’éducation sexuelle – – – Netflix a annoncé la production de l’année prochaine en utilisant une vidéo sur son compte Twitter. Même s’il n’y a pas encore de date de sortie officielle, nous savons au moins que la saison est en production. De plus, jetez un œil au Chat de l’année à venir sur le compte Twitter de Netflix ici. Étant donné que la création est déjà en cours, nous pourrions voir la toute nouvelle saison vers 2021. Mais encore une fois avec le scénario pandémique actuel, rien ne peut être dit pour Le casting de The ShowNetflix a annoncé de nouveaux membres dans la saison à venir avec un tweet qui rejoindra l’équipe d’origine. Le casting comprendAsa Butterfield comme Otis MilburnGillian Anderson comme Dr Jean F.MilburnNcuti Gatwa comme Eric EffiongEmma Mackey comme Maeve WileyConnor Swindells comme Adam GroffKedar Williams-Stirling comme Jackson MarchettiAimee Lou Wood comme Aimee GibbsPatricia Allison comme Olimia KeenAlistairy Petrie comme Michael Groff Kular comme AnwarSimone Ashley comme Olivia HananTanya Reynolds comme Lily IglehartMikael Persbrandt comme Jakob NymanAnne-Marie Duff comme ErinSami Outalbali comme RahimChinenye Ezeudu comme VivienneJason Issacs comme Peter GroffDua Saleh comme Cal entre autres. Nous avons vu qu’Issac avait supprimé le message de confession d’amour d’Otis dans le téléphone de Maeve. Et Maeve a le cœur brisé après le comportement d’Otis. Eh bien, c’est un triangle amoureux là-bas. Le réalisateur Ben Taylor a expliqué qu’il avait pris une fin alternative pour que la série soit «sombre» avec la foule. Et nous attendons! La saison 3 de l’éducation sexuelle se concentrera probablement sur le triangle amoureux. Cela peut commencer avec Maeve qui est en colère contre Otis, et étant donné qu’il devient socialement embarrassant, nous ne savons pas s’il sera capable de prendre soin de sa colère. Pas du moins pour les deux premiers épisodes. De plus, Maeve a beaucoup à faire dans sa vie personnelle. Elle a prédit que les services sociaux qu’elle a trouvés à sa mère retourneraient à la drogue qui mettrait sa petite demi-sœur en danger.



Partager : Tweet