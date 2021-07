Sex Eduation saison 3 : la bande-annonce dévoile un meilleur avenir à Moordale !

Netflix dévoile la première bande-annonce de la saison 3 de Sex Education, qui montre les personnages adolescents jouant dans une publicité de recrutement pour le lycée de Moordale. Créée par Laurie Nunn, la série est centrée sur Otis Milburn, un adolescent peu sûr de lui, qui se trouve ambivalent face au sexe en raison du travail de sa mère en tant que sexologue et de sa franchise avec lui sur tous les aspects de la sexualité. Cependant, après avoir aidé la brute de l’école à surmonter son anxiété liée à la performance sexuelle, Otis se rend compte du potentiel et crée une entreprise de conseils sexuels avec Maeve, une camarade de classe en difficulté, afin d’aider leurs camarades à résoudre leurs problèmes.

Les acteurs de la série sont Asa Butterfield dans le rôle d’Otis, Gillian Anderson dans celui de sa mère sexologue, Emma Mackey dans celui de Maeve, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Alistair Petrie, Mimi Keene, Aimee Lou Wood, James Purefoy et Chaneil Kular. Sex Education a été un succès pour Netflix depuis ses débuts, obtenant des critiques élogieuses sur ses deux premières saisons et étant regardée par plus de 40 millions de téléspectateurs au cours du premier mois de la première saison. Plus d’un an après avoir confirmé le développement de la saison 3, la série est enfin sur le point de revenir.

À deux mois du retour de la série à succès, Netflix a dévoilé la première bande-annonce de la saison 3 de Sex Education. Dans cette vidéo, les ados jouent dans une vidéo de recrutement pour l’école secondaire Moordale, promettant un nouvel avenir aux élèves en herbe et faisant allusion aux événements de la saison 2. Découvrez la première bande-annonce ci-dessous :

Lycée de Moordale | Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour un avenir meilleur ! | Sex education

Bien qu’elle ne donne pas beaucoup d’indications sur ce que le public peut attendre de la saison 3, la bande-annonce constitue un teasing amusant sur le retour imminent de la série à succès. Elle offre également un aperçu de la nouvelle venue dans la série, Jemima Kirke, dans le rôle de Hope Haddon, la nouvelle directrice de Moordale après que Michael Groff ait été mis en congé dans le final de la saison 2. L’actrice n’ayant été engagée que pour un rôle d’invitée dans la saison 3, il sera intéressant de voir combien de temps l’ancienne étudiante devenue directrice restera dans le récit, d’autant plus que la vidéo indique que Groff reste présent sur le campus après son licenciement.

Malgré la présence d’une directrice plus jeune dans le rôle, le nouveau teaser explique la raison pour laquelle les élèves portent de nouveaux uniformes dans Sex Education saison 3 par rapport aux deux premiers chapitres, car elle cherche à redonner à l’école sa gloire d’antan. La façon dont ses efforts vont s’opposer à l’entreprise d’Otis et de Maeve, ainsi qu’à l’apprentissage par les jeunes étudiants des mondes compliqués des relations et de la sexualité, sera certainement un arc intéressant pour le prochain chapitre. Heureusement, l’attente est presque terminée puisque la saison 3 sera lancée sur Netflix le 17 septembre.