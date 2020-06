Seven Deadly Sins Saison 4: Tous les détails sont ici

– – –

La série Seven Deadly Sins est une série animée japonaise. Cette série est basée sur un manga japonais du même titre. Le réalisateur de la série est Nabaka Suzuki. Les prémisses de la série tournent autour de l’époque du Moyen Age européen. Seven Deadly Sins se compose d’un groupe de chevaliers et ils représentent en fait les sept péchés capitaux.

Cet article contient tous les détails sur la nouvelle saison à venir de la série. Ici, nous vous parlerons de l’intrigue, de la date de sortie, du casting, de la bande-annonce et de tous les autres détails sur la nouvelle saison. Eh bien, restez à l’écoute sur notre site pour plus de détails sur vos séries préférées.

Cast pour la prochaine saison de Seven Deadly Sins

– – –

On pouvait s’attendre à voir les personnages de la saison précédente de la série pour leur rôle dans la nouvelle saison. La liste des vedettes comprend Elizabeth Liones, King Harlequin, Merlin, Liz, Diane, Growth, Meliodas, Escanor. En fait, nous pouvons également nous attendre à voir de nouveaux visages dans la nouvelle saison de la série.

Terrain pour la nouvelle saison de la série

Comme nous l’avons vu précédemment, cet anime suit l’histoire du manga japonais. La saison précédente représentée comme dans le manga et cette nouvelle saison poursuivra l’histoire de la série manga.

La dernière saison nous a montré la mort effrayante de Fraudin devant Meliodas. La nouvelle saison aura beaucoup plus que les saisons précédentes de la série. Il y a des rumeurs selon lesquelles la saison 4 serait la dernière de la série. Alors évidemment, les barres sont trop hautes pour la nouvelle saison. Il ne fait aucun doute que la nouvelle saison mettra un terme à la série. Il comprendra la quantité requise de sensations fortes, de rebondissements dans l’intrigue.

Bande-annonce de la nouvelle saison

Il n’y a pas encore de bande-annonce ou de teaser pour la saison 4. Nous pouvons nous attendre à ce que la bande-annonce soit publiée un mois avant la sortie de la série. Les fans peuvent facilement regarder les saisons précédentes jusqu’à la sortie de la nouvelle saison.

– – –